1 Der Fußball spielt beim SV Bergfelden seit vielen Jahren eine große Rolle. Foto: /Mirko Bähr

Der SV Bergfelden blickt inzwischen auf eine 75-jährige Geschichte zurück. Dies feiert der Verein am Freitag, 15. November, ab 19.30 Uhr in der Dickeberghalle.









Am Freitag, 15. November, stehen beim Sportverein „1949 Bergfelden“ viele Ehrungen an. Der Anlass geht schon aus dem vollständigen Namen des Vereins hervor; mit dem Gründungsjahr 1949 feiert der Verein in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen.