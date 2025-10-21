Vereine äußern sich: So geht es nach dem Aus für die Lahrer Sport-Kita weiter

Die Verwaltung wird sich laut OB Markus Ibert daran machen, das Sportstättenkonzept zu überarbeiten – denn die Sportvereine sollen weiter unterstützt werden.
Es war eine denkwürdige Sitzung, allein schon wegen der Kulisse: An die 100 Besucher wollten dabei sein, als über den Bau der Sport-Kita abgestimmt wurde. Entsprechend eng ging es in den Zuhörerreihen zu. Kinder aus der Jugendabteilung des Hockeyclubs, zu erkennen an ihrem orangefarbenem Vereinsoutfit, saßen deshalb auf den Fensterbänken, während es für einige Erwachsene nur zu einem Stehplatz reichte.