Verein zur Altenhilfe: Wieder vielen Meßstetter Senioren geholfen

Der Verein zur Förderung der Altenhilfe blickt in seiner Hauptversammlung auf das Vorjahr zurück. Vereinschef Harald Eppler holt sich ein Stimmungsbild zum Thema Bürgerstiftung ein.
Arbeitsintensiv, erfahrungsreich, wertschätzend – das ist auf den Punkt gebracht die Bilanz von Harald Eppler nach seinem ersten Jahr als Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Altenhilfe Meßstetten. Mit dem bewährten Team, so ergaben die Neuwahlen bei der Hauptversammlung, geht er deshalb optimistisch in die Zukunft.