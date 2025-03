Die Hauptversammlung der Baiersbronner Flieger, über die der Drachen- und Gleitschirmflugverein in einer Mitteilung informiert, war wieder gut besucht und bot einen umfassenden Rückblick auf das vergangene Jahr.

Vorsitzender Fritz Kirschenmann berichtete über die vielseitigen Aktivitäten des Vereins und die Herausforderungen in den vereinseigenen Fluggebieten. Besonders das Gebiet Hornisgrinde, das durch den Bau von Windrädern beeinträchtigt wird, bereite Sorge.

Insgesamt verfügt der Verein über drei Fluggebiete, die alle Windrichtungen abdecken. Die Unterhaltung der Fluggebiete sei aber auch mit viel Arbeit und Kosten verbunden , so Kirschenmann.

Kassierer Alexander Hess präsentierte eine solide Kassenlage und ein Plus bei den Mitgliederzahlen. Allein 2024 konnten zehn neue Mitglieder begrüßt werden, womit aktuell 178 Mitglieder dem Verein angehören. Kassenprüfer Thomas Fuchs bescheinigte eine einwandfreie und übersichtliche Kassenführung.

Aufstieg in erste Bundesliga

Sportwart Andreas Müller berichtete über die sportlichen Erfolge. Der Gewinn der Meisterschaft in der zweiten Gleitschirmliga und der damit verbundene Aufstieg in die erste Gleitschirmbundesliga, die Vereinsmeisterschaft sowie die zahlreichen weiten und langen Flüge waren die Höhepunkte der letzten Flugsaison. Flüge über 150 Kilometer sind von den vereinsinternen Startplätzen im Nordschwarzwald keine Seltenheit mehr, so der Verein. Den vereinsinternen Samowarcup für die besten Flüge aus den drei Fluggebieten sowie den Streckenflugpokal gewann Armin Günter.

Ehrenvorsitzender Werner Walch führte die Entlastung des Vorstands herbei und lobte den Verein für seine gute Entwicklung. Besonders hob er das Engagement des Vorstands hervor und das gute Miteinander unter den Mitgliedern.

Für das Jahr 2025 steht beim Vereinsausflug das Ziel Fiss auf dem Programm. Der Verein wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Das Jubiläum soll ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte werden. Geplant ist ein Fest am Hausberg Stöckerkopf mit Livemusik, Vereinspräsentation und Tandemflügen.