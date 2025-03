Der Schützenverein Bietenhausen hat bei seiner Hauptversammlung die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen Revue passieren lassen. Für ein Novum sorgt der Verein schon in wenigen Wochen. Am 19. April gibt es erstmals ein Ostereierschießen.

Das herausstechende Ereignis beim Schützenverein Bietenhausen im Jahr 2024 war das Gemeindepokalschießen, das im Rahmen des 100-jährigen Vereinsjubiläums Anfang Oktober veranstaltet wurde.

Bei der jüngsten Hauptversammlung berichtete Vorstand Jannik Otto von der Eröffnung der Feierlichkeiten mit den Bollerschützen aus Gruol. Danach spielte der Musikverein Bietenhausen zum Fassanstich auf. Gegen Abend unterhielt die Band Nachtsound die Partygäste. Am zweiten Festtag spielten die „Saure Kuttla“ zum Mittagstisch. Der Höhepunkt des Tages war dann die Siegerehrung des Gemeindepokalschießens.

Otto dankte den Mitgliedern, Helfern, Bürgermeister Manfred Haug und Ortsvorsteherin Marion Kelm für die Unterstützung bei den Feierlichkeiten. Auch den Appolonia Hexen, die die Gäste bewirteten.

Adlerschießen und Silvesterwürfeln

Doch es gab noch weitere Veranstaltungen im Vereinskalender: Am 9. Mai richtete der SV Bietenhausen seine traditionelle Vatertagshockete aus. Zahlreiche Wanderer machten Halt im Schützenhaus, um sich in geselliger Atmosphäre bei Getränken und Hamburgern zu stärken.

Nach dem Jubiläumsfest folgte im November das traditionelle Adlerschießen zur Ermittlung des Schützenkönigs. Auch war der SV Bietenhausen wieder beim Adventsbasar am Brechplatz beteiligt. Zum Jahresausklang fand das Weihnachtsglücksrad und das Silvesterwürfeln statt.

Otto informiert zudem, dass 2024 neun Ausschusssitzungen stattgefunden haben. In den verschiedenen Sitzungen seien hauptsächlich die sportlichen Aktivitäten der Schützen sowie Vereinsveranstaltungen und die laufenden Aufgaben besprochen worden.

Siebter Platz in der Kreisliga

Zum Schießsport an sich wusste Otto zu berichten, dass im Jahr 2024 wieder eine Kleinkaliber-Mannschaft in der Kreisliga an den Start ging. Nach sechs Wettkämpfen konnte der siebte Tabellenplatz erreicht werden.

Beim Ausblick auf das Jahr 2025 kündigte der 1. Vorstand noch die anstehenden Termine und Veranstaltungen an. Am Samstag, 5. April, findet ab 15 Uhr im Schützenhaus ein Schnupperschießen statt. Es kann Luftgewehr, Luftpistole und Kleinkaliber ausprobiert werden. Zum Essen wird Rote Wurst serviert. Das Schnupperschießen ist für Jung und Alt, Erfahrene und Anfänger gedacht.

Gemeindepokalschießen findet im Herbst statt

Ein Novum folgt dann am Samstag, 19. April. Der SV Bietenhausen veranstaltet erstmalig ein Ostereierschießen. Auch die die Vatertagshockete sowie das Gemeindepokalschießen im Herbst stehen auf dem Programm.

Abschließend wurde noch eine Ehrung vorgenommen. Willi Bieger wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft im SV Bietenhausen ausgezeichnet.