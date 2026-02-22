Verein zieht Bilanz: So begeistert der Musikverein Höllstein mit moderner Blasmusik

Der Musikverein Höllstein hat dieser Tage Bilanz gezogen. Auf der Agenda stehen wieder viele Konzerte.
Für das Jahr 2026 hat sich der Musikverein Höllstein viel vorgenommen und startet mit einem umfangreichen musikalischen Programm in die neue Saison. Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Besucher bereits am 14. März mit „Höllstein tanzt“. Die Veranstaltung bietet einen Abend voller moderner Blasmusik und abwechslungsreicher Unterhaltungsmusik. Den Auftakt gestaltet die Band Zwölfklang, bevor der Musikverein Höllstein selbst die Bühne übernimmt.