Verein zieht Bilanz: So begeistert der Musikverein Höllstein mit moderner Blasmusik

Der Musikverein Höllstein hat dieser Tage Bilanz gezogen. Auf der Agenda stehen wieder viele Konzerte.

Für das Jahr 2026 hat sich der Musikverein Höllstein viel vorgenommen und startet mit einem umfangreichen musikalischen Programm in die neue Saison. Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Besucher bereits am 14. März mit „Höllstein tanzt“. Die Veranstaltung bietet einen Abend voller moderner Blasmusik und abwechslungsreicher Unterhaltungsmusik. Den Auftakt gestaltet die Band Zwölfklang, bevor der Musikverein Höllstein selbst die Bühne übernimmt.

Auf dem Programm stehen unter anderem „Wackelkontakt“, „Gute Laune“ und weitere Ohrwürmer, ergänzt durch Titel der Fäaschtbänkler, der Stubete Gäng sowie beliebte Klassikern aus den 80er- und 90er- Jahren, wie der Verein informiert. Eine große Cocktailbar, ein breites Getränkeangebot und kleine Speisen sorgen für das passende Ambiente. Der Eintritt ist frei, Zutritt ist ab 18 Jahren oder in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person.

Termine: Darüber hinaus ist der Jahreskalender reich gefüllt mit weiteren musikalischen Terminen.

Am 1. Mai wandert der Musikverein zur Maischänke der Feuerwehr Wiechs und sorgt dort mit einem Auftritt für musikalische Unterhaltung. Am 14. Mai folgt der Vatertagshock bei der SG Maulburg-Steinen in Maulburg. Am 20. Juni steht mit „Höllstein tanzt Kids“ ein Tagesprogramm speziell für Kinder und Familien auf dem Plan, bevor der Verein am 27. Juni beim Güggelifest in Wieslet einen Abendauftritt gestaltet.

Am 5. Juli spielt das Orchester ein Nachmittagskonzert beim Sommerfest in Istein, und den musikalischen Jahresabschluss bildet am 5. Dezember das traditionelle Jahreskonzert.

Besonders hervorzuheben ist laut Mitteilung zudem der musikalische Nachwuchs des Vereins: Die beiden Gruppen HABIBIS und HABOS freuen sich über jede Gelegenheit, Bühnenerfahrung zu sammeln und ihr Können zu präsentieren. Vereine, Veranstalter und Einrichtungen, die jungen Musikern eine Auftrittsmöglichkeit bieten möchten, dürfen sich jederzeit gerne beim Musikverein Höllstein melden, heißt es in der Mitteilung weiter. Mit diesem vielfältigen Programm, engagierten Musikern sowie einer stabilen finanziellen Basis blickt der Musikverein Höllstein optimistisch auf ein ereignisreiches und musikalisch abwechslungsreiches Jahr 2026.

Finanzen: Der Verein verbucht in der Kasse einen positiven Abschluss. Dieser resultierte vor allem aus erfolgreichen Veranstaltungen sowie aus soliden Einnahmen wie Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Zuschüssen, wie es jüngst an der Generalversammlung hieß. Der Verein zählt insgesamt 26 Musiker im Hauptorchester und 24 Nachwuchstalente. Kosten für Noten, Reparaturen und Anschaffung von Instrumenten sowie für die vereinsinterne Ausbildung der Nachwuchstalente seien da unumgänglich, schreibt der Verein seiner Mitteilung. Insgesamt zeige sich ein verantwortungsvoller Umgang mit den Vereinsmitteln, der die positive Jahresbilanz ermöglicht habe.

Wahlen: Ein zentraler Punkt der Versammlung waren die turnusgemäßen Neuwahlen. Der geschäftsführende Vorstand wurde vollständig im Amt bestätigt: Andreas Lindenmaier und Christoph Kiefer bleiben als Vorsitzende im Amt, Markus Möller wurde erneut als Kassierer gewählt und Johanna Kühn als Schriftführerin und Pressewartin bestätigt.

Auch im erweiterten Vorstand gab es sowohl Bestätigungen als auch Neubesetzungen. Im Jugendteam übernimmt Carolin Hänggi neu Verantwortung, während Julia Hätty in ihrem Amt bestätigt wurde. Christian Adler bleibt Notenwart, und Andreas Körl wurde neu als Requisitenwart gewählt.

Mario Del Giudice wurde als Vizedirigent bestätigt, ebenso Sven Seibert als Aktivsprecher und Marina Ruch als Passivsprecherin. „Mit dieser Mischung aus erfahrenen Kräften und neuen Impulsen sieht sich der Musikverein Höllstein gut aufgestellt für die kommenden Aufgaben“, heißt es abschließend.