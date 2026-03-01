Verein zieht Bilanz: Rad- und Motorsportler aus Blumberg geben Gas

D ie neue Materialhütte ist für den RMSV Blumberg ein Meilenstein. Das Oldtimertreffen steigt am 10. Mai.
Der Rad- und Motorsportverein (RMSV) Blumberg präsentierte sich bei seiner Jahreshauptversammlung als eine verschworene Gemeinschaft. Bei der gut besuchten Versammlung in dem Vereinslokal Shirinis Pilsbar zog der alte und neue Vorsitzende Markus Lossau eine durchweg positive Bilanz. Im geschäftsführenden Vorstand wurde Dirk Menzel zum neuen zweiten Vorstand gewählt sowie die langjährige Kassiererin Vera Krabbes unter großem Beifall bestätigt.