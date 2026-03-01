Verein zieht Bilanz: Rad- und Motorsportler aus Blumberg geben Gas

Der Rad- und Motorsportverein (RMSV) Blumberg präsentierte sich bei seiner Jahreshauptversammlung als eine verschworene Gemeinschaft. Bei der gut besuchten Versammlung in dem Vereinslokal Shirinis Pilsbar zog der alte und neue Vorsitzende Markus Lossau eine durchweg positive Bilanz. Im geschäftsführenden Vorstand wurde Dirk Menzel zum neuen zweiten Vorstand gewählt sowie die langjährige Kassiererin Vera Krabbes unter großem Beifall bestätigt.

„Wir haben in den vergangenen Jahren viel gerissen und echt Gas gegeben“, unterstrich Vereinschef Markus Lossau in seinem Grußwort den nach seiner Meinung großen Zusammenhalt in seinem Verein. Wichtig ist für den Vorsitzenden auch die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, wo besonders zu der Schützengesellschaft sowie dem TSC Handball ein ganz enges Verhältnis gepflegt wird.

Mit dem Bau einer eigenen Materialhütte auf dem Grundstück des Boxsportvereins Blumberg am Nordwerk wurde für ihn ein Meilenstein verwirklicht. Nachdem nun das gesamte Equipment zentralisiert wird, können auch hohe Mietkosten von früheren Jahren dank dieser Investition gespart werden, machte Lossau in seinen Ausführungen deutlich.

Oldtimertreffen als Leuchtturmveranstaltung

Der Vorsitzende kann sich in diesem Bereich besonders in den Sommermonaten auch regelmäßige Vereinshocks vorstellen. Der Bericht der neu gewählten Schriftführerin Fabienne Baier offenbarte viele Aktivitäten. Seit 2021 wurde nach den schwierigen Corona-Jahren nach ihren Ausführungen viel bewegt. Vor allem das jährliche Oldtimertreffen entwickelte sich zu einer Leuchtturmveranstaltung. Im vergangenen Jahre wurde hier mit rund 400 präsenten Oldtimer sowie rund 4000 Besucher ein Rekord verbucht. Mit dem regelmäßigen Kartfahren für Jedermann in der Ferienzeit kann man auf weitere Veranstaltung bauen.

Regelmäßige Arbeitseinsätze beim Street-Art-Festival oder „Blumberg on Ice“ sind für den RMSV selbstverständlich geworden. Nach ihren Ausführungen wurden zuletzt alle Vereinsziele verwirklicht. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im Kassenbericht der Schatzmeisterin Vera Krabbes wider. Nachdem nach der Pandemie das Vereinsguthaben auf eine Minmium zusammen schrumpfte, unterstrich ihre Bilanz in den vergangenen Jahren einen deutlichen Aufwärtstrend.

Ehrenamtlicher Einsatz

Vor allem das Oldtimertreffen entwickelte sich dank großem ehrenamtlichem Einsatz zu einer guten Einnahmequelle. Heute kann der Verein auf solide Rücklagen bauen, machte ihr Finanzreport deutlich. Die beiden Kassenprüfer Elmar Selb und Frank Guckeisen hatten nichts zu beanstanden und bescheinigten eine tadellose Arbeit. Vera Krabbes steht beim RMSV nun seit 17 Jahren in der Verantwortung und ist eines der prägenden Gesichter im Verein. Nach ihrer Aussage kann der Verein auf einen steigenden Mitgliederstand bauen.

In seinem Schlusswort hob der Vereinsvorsitzende vor allem den Stellenwert des Oldtimertreffens hervor. Die sechste Ausführung am Sonntag, 10. Mai, auf dem ehemaligen Areal der Lauffenmühle ist mitten in der Vorbereitung und dieses Event fand in der Region Blumberg schnell Anerkennung. Über Kontakte will man zusätzlich auch alten Feuerwehr-Fuhrpark präsentieren. Bewährt hat sich die integrierte Ausstellung von alten Traktoren. Intensiver will man sich auch um gemeinsame Radtouren für die Bevölkerung kümmern.

Sie führen den Verein

Vorstand

Die neue gewählte Vorstandschaft des Rad- und Motorsportverein RMSV Blumberg: Vorsitzender Markus Lossau, zweiter Vorsitzender Dirk Menzel, Kassiererin Vera Krabbes, Schriftführerin Fabienne Baier, Sport- und Sachwart Thomas Schulze, zweiter Sportwart Ralf Krabbes, Öffentlichkeitsarbeit und Datenschutz Frank Guckeisen, Beisitzer Thomas Lizurek, Maren Schulz, Burkhard Zöllner und Timo Hör. Revisoren sind Elmar Selb und Jörg Spada.