Verein Zeitbankplus: So kann Nachbarschaftshilfe in Lörrach funktionieren

Das Prinzip der gegenseitigen Hilfe ist einfach: Wer einem anderen Mitglied hilft, bekommt die dafür benötigte Zeit auf dem eigenen Stundenkonto gut geschrieben. Wer Hilfe braucht, kann sich mit seinem Zeitguthaben Unterstützung von anderen Mitgliedern holen. Organisiert wird die gegenseitige Hilfe über die Vereins-Webseite, über Rundmails oder auch per Telefon. Ein zweites Prinzip ist genauso klar und einfach: Jedes Mitglied bietet bei der Zeitbank plus nur solche Tätigkeiten als Hilfe an, die ihm Freude machen.

Angebote: Die Zeitbank plus und das Familienzentrum besitzen Elektro-Rikscha, mit der sich Menschen, die nicht so gut mobil sind, spazieren fahren lassen können. Gute Kontakte bestehen zur Lebenshilfe und zu Senioreneinrichtungen. Peter Vögtlin lud interessierte Frauen und Männer ein, sich als „Rikschapilot“ zu engagieren. Aktuell habe man nur wenige „Piloten“, von denen einige noch berufstätig seien und an Wochentagen keine spontanen Ausfahrten unternehmen könnten.

Facettenreiche Aktivitäten

Vögtlin berichtete von weiteren Aktivitäten, zum Beispiel hilft die Zeitbank plus auf der Kinderbuchmesse regelmäßig bei der Bewirtung und ist mit Infoständen bei der Regiomesse und anderen Veranstaltungen vertreten. Er dankte allen Mitgliedern für ihre schnelle und unkomplizierte Hilfe. An die Frauen und Männer, die sich in besonderer Weise für den Verein eingesetzt hatten, überreichte er eine kleine Anerkennung.

Mitgliederstand: Das Angebot der Zeitbank plus deckt ganz offensichtlich ein Bedürfnis vieler Menschen: Von Ende 2025 bis heute sei die Zahl der Mitglieder von 228 auf 259 gestiegen, berichtete Peter Vögtlin vom Vorstand bei der Jahreshauptversammlung. Er vertrat die erkrankte erste Vorsitzende Gabi Vögtlin. Neue Mitglieder, vor allem Männer, seien stets willkommen, lud Vögtlin ein: Aktuell gehören der Zeitbank plus 200 Frauen, aber nur 50 Männer und vier Familien mit Kindern an. Außerdem sind fünf Organisationen Mitglied: die Kunzstiftung Hauingen, das Familienzentrum, die Kaltenbachstiftung, die Ambulante Hospizgruppe sowie der Coworking-Space Startblock.

1745 Stunden Nachbarschaftshilfe

Rückblick: Im Jahr 2025 leisteten die Mitglieder 1745 Stunden Nachbarschaftshilfe, wie Peter Vögtlin berichtete. Gefragt waren vor allem Fahrdienste, etwa zu Ärzten (233 Stunden), Begleitung bei Freizeitaktivitäten (104 Stunden), Gartenarbeit (100 Stunden) oder auch Erfahrungsaustausch und Gespräche (122 Stunden). 595 Stunden leisteten die Frauen und Männer, um Feste und Veranstaltungen zu organisieren, denn bei der Zeitbank plus werden auch gemeinsame Interessen und die Geselligkeit gepflegt. Im Jahr 2025 kam man zu zehn Monatstreffen in der Wohnanlage „Siegmeer“ der Kunz-Stiftung zusammen. Im Sommer wurde das zehnjährige Vereinsjubiläum mit einem großen Fest in der Kaltenbachstiftung gefeiert. Auch Gäste von befreundeten Zeitbank-Vereinen aus Österreich feierten mit.

Unsere Empfehlung für Sie Lörrach Zeitbank plus: Verein stellt sich mit Aktion vor Die Zahl der Mitglieder ist mittlerweile auf fast 200 angewachsen, das Alter reicht von 30 bis über 90 Jahre.

Regelmäßig kommen Mitglieder zum Boulespielen, zur Handarbeitsgruppe, zum Kaffeetreff oder zum Sprachentreff für Englisch und Französisch zusammen. Es gibt Handyschulungen und jeden Freitag ein Mittagessen für Jung und Alt beim Familienzentrum.

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