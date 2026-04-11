Verein Zeitbankplus: So kann Nachbarschaftshilfe in Lörrach funktionieren

Rund 260 Mitglieder des Lörracher Vereins helfen sich im Alltag, pflegen gemeinsame Interessen und die Geselligkeit.
Das Prinzip der gegenseitigen Hilfe ist einfach: Wer einem anderen Mitglied hilft, bekommt die dafür benötigte Zeit auf dem eigenen Stundenkonto gut geschrieben. Wer Hilfe braucht, kann sich mit seinem Zeitguthaben Unterstützung von anderen Mitgliedern holen. Organisiert wird die gegenseitige Hilfe über die Vereins-Webseite, über Rundmails oder auch per Telefon. Ein zweites Prinzip ist genauso klar und einfach: Jedes Mitglied bietet bei der Zeitbank plus nur solche Tätigkeiten als Hilfe an, die ihm Freude machen.