Ins „Stüble“ in Sulz-Holzhausen sollen noch mehr Gäste kommen

Verein will für mehr Leben sorgen

1 Sie engagieren sich für den Dorfgemeinschaftsraum (von links): Heide Schaaf, Manfred Ahrens und Gretel Lebold Foto: Steinmetz

Ein Verein kümmert sich um den Betrieb und die Belebung des Dorfgemeinschaftsraums in Holzhausen. Nach der Sommerpause sollen noch mehr Veranstaltungen locken. Es gibt allerdings ein Problem in dem Raum, das vor allem Ältere betrifft.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das „Stüble-Team“ sind Heide Schaaf und Gretel Lebold. Verstärkung könnten die beiden Frauen gut brauchen. „Wir sind in einem Alter, da sollten Jüngere mit einsteigen“, sagt Heide Schaaf. Was aus ihrer Sicht fehlt, sind Veranstaltungen im Holzhauser Dorfgemeinschaftsraum. Noch aber befindet sich alles in der Anlaufphase.