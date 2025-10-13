Verein „Unser Wald“ zieht Bilanz: Friesenheimer Wald entwickelt sich gut

Mit Aufforstungen und weiteren Aktionen unterstützt der Verein „Unser Wald“ den Forst der Gemeinde. Das Jahr 2025 war – da regenreich – ein gutes für die Pflanzen.
Das Geld des Vereins „Unser Wald“ wird gezielt für Projekte, die den Wald auch als Aufenthaltsraum für die Bevölkerung betonen, ausgegeben. So geschehen im vergangenen Jahr mit einer Baumpflanzaktion sowie einem Bienenprojekt in diesem Jahr und die Grundsanierung der Jägerhütte im Wald. Der Verein „Unser Wald“ legte mit seinem Vorsitzenden Erik Weide und Mitgliedern des Vorstands einen Rechenschaftsbericht ab, der von den Mitgliedern sehr wohlwollend aufgenommen wurde. Allein durch eine neue Werbeaktion mittels Flyer ist die Mitgliederzahl von 48 in 2023 um 53 Mitglieder auf 101 im Jahr 2025 angewachsen.