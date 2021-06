1 Sie leiten künftig die Geschicke beim SV Sulgen (vordere Reihe von links): Andreas Banholzer (Bereichsleiter Infrastruktur), Nadine Rauber (Bereichsleiterin Spielbetrieb) und Oliver Hartel (Bereichsleiter Wirtschaftsbetrieb). Özgür Erdogan (hintere Reihe von links) und Tobias Maurer haben ihre Ämter als stellvertretender Vorsitzender und Vorsitzender abgegeben. Foto: SV Sulgen

Wachablösung und Neuausrichtung beim Sportverein Sulgen: Tobias Maurer gibt nach zwölf Jahren sein Amt als Vorsitzender ab. Auch sein Stellvertreter Özgür Erdogan und Kassiererin Marie Feiden stehen für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung.

Schramberg-Sulgen - Eine Hauptversammlung ist derzeit aufgrund der Corona-Verordnungen nicht möglich und so wurde eine neue Vereinsführung auf Beschluss des Vorstands und in Zustimmung des Ausschusses kommissarisch eingeführt.

"Sie führt den Verein, bis wir die neue Führung im Zug der kommenden Hauptversammlung legitimieren können", heißt es in einem gemeinsamen Schreiben der alten und neuen Vereinsführung an die Mitglieder. Die Hauptversammlung finde statt, sobald eine Durchführung in Präsenz unter Einhaltung der geltenden Pandemiebestimmungen gesichert möglich sei.

Die Anforderungen an die Vereinsführung habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert, weshalb nun eine strukturelle Änderung erforderlicher gewesen sei. "Die Vereinsführung soll auf mehrere Schultern verteilt werden", sagt Tobias Maurer im Gespräch mit unserer Zeitung. Der SV Sulgen wird daher künftig in drei Bereich aufgeteilt.

Bereich Infrastruktur:

Dieser umfasst die gesamte zentrale Verwaltung des Vereins. In ihm werden der bisherige Vorstandsbereich Infrastruktur, aber auch Geschäftsführung und Kasse gebündelt. Diesen Bereich wird Andreas Banholzer leiten, der bereits ein erfahrenes Vorstandsmitglied ist und den Verein in- und auswendig kennt. Ebenfalls ein Urgestein des SV Sulgen ist der neue Kassierer Georg Haas. Geschäftsführer bleiben Sylvan Jitten und Luis Albrecht. Sie werden von Özgür Erdogan unterstützt.

Bereich Spielbetrieb:

Dieser umfasst den Spielbetrieb von der Jugend über die aktiven Herren und Damen bis zur AH sowie die Schiedsrichter. Nadine Rauber wird diesen Bereich künftig leiten. Sie wird auch den Spielbetrieb der aktiven Frauen führen. Pit Hellstern ist neu im Gremium als Leiter Spielbetrieb der aktiven Herren. Den Bereich Jugend leitet wie gehabt Sven Effinger, er wird von Tobias Maurer unterstützt, der auch als Ansprechpartner für die AH-Leitung und die Schiedsrichter zur Verfügung steht.

Bereich Wirtschaftsbetrieb:

Dieser umfasst die Bewirtung im Spielbetrieb, die Verkaufsstände im Kickertreff, Räumle und Hartplatz-Café. Hinzu kommt die Organisation der Bewirtung von Veranstaltungen wie dem Neun-Meter-Turnier, Stadtfesten und ähnlichem. Diesen Bereich wird künftig Oliver Hartel leiten. Unterstützt wird er von Claudia Seckinger und Ralf Rapp.

Die drei Bereichsvorstände ersetzen künftig den ersten und zweiten Vorsitzenden, sie sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. Eine Satzungsänderung wird vorbereitet.

Die Zeit drängte, da die Vorbereitung auf die kommende Saison bereits in der neuen Organisationsstruktur erfolgen soll. Einwände und Fragen zur Neuorganisation sollen bei der kommenden Hauptversammlung besprochen werden können.

Tobias Maurer indes äußerte bereits vor einiger Zeit den Wunsch, aus beruflichen und familiären Gründen kürzer zu treten. Zudem hat er noch weitere ehrenamtliche Aufgaben inne. "Es wird nach zwölf Jahren Zeit für frischen Wind", sagt Maurer zudem.

Unter seiner Ägide wurde beim SV Sulgen einiges bewegt: So gab es vor zwölf Jahren noch den gefürchteten Hartplatz und als Verkaufsstand einen Bretterverschlag. Inzwischen kann auf dem Kunstrasen gespielt werden, zudem wurden der Kickertreff und das neue Sportheim errichtet – und auch die Spielgemeinschaft mit 08 Schramberg bei den Aktiven fiel in Maurers Amtszeit.