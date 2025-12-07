Verein ohne Führung: Endgültiges Aus für den Steinener Gewerbeverein
Die Gemeinde Steinen steht künftig ohne Gewerbeverein da. Foto: Maximilian Müller

Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung votierte die Mehrheit des Gewerbevereins Steinen für eine Auflösung des Vereins.

Die Mitglieder des Gewerbevereins „Echt stark“ haben in ihrer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag beschlossen, beim Amtsgericht Freiburg die Löschung des Vereins zu beantragen. Das teilte ihr Vorsitzender Dirk Zumkeller am Freitag mit. In der einstündigen Sitzung hätten sich zehn der elf erschienenen Mitglieder für eine Auflösung des Vereins ausgesprochen, berichtet Lutz-Michael Wolff auf Anfrage unsere Zeitung. Ein Mitglied habe sich enthalten.

 

Die entscheidende Mitgliederversammlung des Gewerbevereins fand nicht-öffentlich statt. Schon bei der Mitgliederversammlung vor einigen Monaten indes hatte sich die Auflösung abgezeichnet: der Vorstand trat komplett zurück.

In den letzten Monaten hatte sich dann niemand gemeldet, der die Nachfolge des Vorstandsteams antreten wollte. Zuletzt hatte Bernhard Wilhelmi (Lokale Agenda) Gespräche mit vielen Unternehmern geführt, um sie von einem Engagement im Gewerbeverein zu überzeugen– offenkundig vergeblich. Er sprach und spricht sich indes dafür aus, den Verein ruhen zu lassen, um ihn womöglich mit einem neuen Vorstand doch wiederzubeleben.

 