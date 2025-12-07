Verein ohne Führung: Endgültiges Aus für den Steinener Gewerbeverein

1 Die Gemeinde Steinen steht künftig ohne Gewerbeverein da. Foto: Maximilian Müller Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung votierte die Mehrheit des Gewerbevereins Steinen für eine Auflösung des Vereins.







Die Mitglieder des Gewerbevereins „Echt stark“ haben in ihrer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag beschlossen, beim Amtsgericht Freiburg die Löschung des Vereins zu beantragen. Das teilte ihr Vorsitzender Dirk Zumkeller am Freitag mit. In der einstündigen Sitzung hätten sich zehn der elf erschienenen Mitglieder für eine Auflösung des Vereins ausgesprochen, berichtet Lutz-Michael Wolff auf Anfrage unsere Zeitung. Ein Mitglied habe sich enthalten.