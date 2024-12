Verein legt Jahrbuch vor: St. Georgener Heimatbote bietet Geschichte satt

1 Viel Interessantes aus der St. Georgener und Buchenberger Geschichte ist im Heimatboten zu lesen. Die Titelseite der aktuellen Ausgabe ziert das Foto eines von der St. Georgener Trachtennäherin Regina Stockburger geschaffenen Hochzeitszugs. Foto: Helen Moser

60 Seiten, 260 gedruckte Exemplare, acht Artikel – das sind die Daten zum Heimatboten 2024, den der Verein für Heimatgeschichte St. Georgen und der Geschichtsverein Buchenberg nun vorgelegt haben. Die 35. Auflage steckt voller Geschichte und Geschichten.









Nach wem ist der St. Georgener Ulmerweg benannt? Wieso wurde in dem Gebäude in der Innenstadt, in dem heute der Drogeriemarkt Müller untergebracht ist, früher unterrichtet, gegessen und getrunken? Und welche St. Georgener Unternehmensgründer kamen aus dem Stockwald in die Bergstadt, um hier Unternehmen von Weltruf aufzubauen?