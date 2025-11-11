Verein kauft Kulturdenkmal: Die Alte Schmiede Mambach wird mit Leben gefüllt

Jetzt ist sicher: Der Verein „Alte Schmiede Mambach“ kauft das Gebäude mit Schmiede und Wohnhaus. Und er hat noch viel mehr Pläne.
Mehr Mitglieder, mehr Veranstaltungen, mehr Platz – die Macher des Vereins „Alte Schmiede Mambach“ Christoph Faller und Werner Radfelder sprudeln nur so vor Ideen im Gespräch mit unserer Redaktion. Schon gleich wird klar: Dieses 300 Jahre alte Kulturgut ist alles andere als angestaubt – ihm wird zunehmend Leben eingehaucht durch die engagierten Mitglieder des Vereins. Sie waren es auch, die eine der ältesten Schmieden des Schwarzwalds erhalten wollten, als klar wurde, dass die Eigentümerin diese verkaufen will. Und nun ist es von den Mitgliedern beschlossene Sache: Der Verein wird die Schmiede mit Wohnhaus samt Inventar für 190 000 Euro kaufen.