Verein in Steinen: Gaspipeline beschäftigt Freizeitverein

An der Spitze des Hüsinger Freizeit- und Sportvereins folgte Thomas Gräßlin auf Carsten Kluge. Auch die Gaspipeline, die über den Campingplatz führt, beschäftigte die Mitglieder.
Präsident (Erster Vorsitzender) Carsten Kluge konnte zur Hauptversammlung des Sport- und Freizeitvereins Hüsingen und des ZeltKlubs Basel zahlreiche Mitglieder und Gäste aus dem Dorf in der Gemeindehalle Hüsingen begrüßen, darunter Ortschaftsräte, Ortsvorsteher Jürgen Schäfer sowie Vertreter des Gesangvereins und der Feuerwehr. Für die Bewirtung in der Schenke sorgte der Verein Miteinander-Füreinander Hüsingen.