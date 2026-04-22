Verein in Steinen: Gaspipeline beschäftigt Freizeitverein

An der Spitze des Hüsinger Freizeit- und Sportvereins folgte Thomas Gräßlin auf Carsten Kluge. Auch die Gaspipeline, die über den Campingplatz führt, beschäftigte die Mitglieder.

Präsident (Erster Vorsitzender) Carsten Kluge konnte zur Hauptversammlung des Sport- und Freizeitvereins Hüsingen und des ZeltKlubs Basel zahlreiche Mitglieder und Gäste aus dem Dorf in der Gemeindehalle Hüsingen begrüßen, darunter Ortschaftsräte, Ortsvorsteher Jürgen Schäfer sowie Vertreter des Gesangvereins und der Feuerwehr. Für die Bewirtung in der Schenke sorgte der Verein Miteinander-Füreinander Hüsingen.

Grußworte: Ortsvorsteher Jürgen Schäfer freute sich darüber, dass auf dem Campingplatz in Hüsingen nach den Arbeiten im Zuge des Baus der Gasleitung auf dem Müsler wieder Betrieb möglich sei.

Anregungen/Beanstandungen: Ein besonders rege genutzter Tagesordnungspunkt war das sogenannte „Kopfleerreden“. Dabei konnten Anregungen und Kritik offen vorgebracht werden. Gewünscht wurde ein transparenter Informationsfluss sowie ein offener Umgang miteinander.

Rückblick: In seinem Rückblick bezeichnete Kluge das vergangene Vereinsjahr als große Herausforderung. Im Mittelpunkt standen Gespräche mit der Open Grid Europe (OGE). Während des Baus der Gaspipeline, die über den Camping- und Sportplatz der Gemeinde Hüsingen führt, mussten Verhandlungen zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands geführt werden.

Finanzen: Kassenwart Raymond Studer hatte die erfreuliche Nachricht, dass es keine Preiserhöhung geben werde. Der Verein habe Gewinn gemacht, was nicht selbstverständlich sei. Den Revisorenbericht hatten die Kassenprüfer Felix Dietrich und Marcel Brack durchgeführt. Dietrich konnte Entlastung empfehlen und dankte für die saubere Arbeit.

Wahlen: Vor den Wahlen wurden fünf neue Aktivmitglieder aufgenommen, nachdem sie zuvor zwei Jahre im Bewerberstatus waren: Michael Schmid, Daniel und Lena Bruder sowie Simon und Tamara Leemann.

Zur Wahl stand das Amt des Präsidenten. Carsten Kluge stellte sich nicht mehr zur Verfügung. In geheimer Abstimmung wurde Thomas Gräßlin zu seinem Nachfolger gewählt. Vizepräsident Roger Fuchs und Kassenwart Raymond Studer wurden in ihren Ämtern bestätigt. Für den Beisitzerposten erhielt Erwin Hauser nicht die erforderliche Mehrheit; stattdessen wurde Friedel Werth gewählt. Der vakante Posten des Sekretärs konnte mit Sascha Korthmann wieder besetzt werden.

Für den turnusgemäß ausscheidenden Revisor Felix Dietrich wurde Caroline Sac zur neuen Revisorin gewählt.

Dank und Ausblick: Der neu gewählte Präsident Thomas Gräßlin dankte seinem Vorgänger Carsten Kluge für dessen Einsatz in einer anspruchsvollen Zeit. Kluge sicherte dem Verein weiterhin seine Unterstützung zu, insbesondere in Bezug auf die Gaspipeline. Hier habe er bereits wichtige Schritte eingeleitet; Die OGE habe Bereitschaft signalisiert, mögliche Regressansprüche zu zahlen.

Auf einen Blick

Verein

Sport- und Freizeitverein HüsingenPräsident: Thomas GräßlinMitglieder: 96Campingplatz: 65 Parzellen, davon derzeit acht frei

Kontakt

www.camping-hüsingen.de; E-Mail: info@camping-hüsingen.de