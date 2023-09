Verein in schwieriger Lage

1 Süß sind sie ja: Cornelia Rettich, Vorsitzende des St. Georgener Tierschutzvereins, und ihre Tochter Louisa mit zwei der kleinen Kätzchen, die kürzlich in der Bergstadt gefunden wurden. Foto: Helen Moser

„Wir brauchen dringend eine Katzenverordnung“, sagt Cornelia Rettich, Vorsitzende des Tierschutzvereins St. Georgen. Im Gespräch erklärt sie, wie sie zu dieser Überzeugung kommt, wann der Tierschutzverein tätig wird und wo die dicksten Probleme liegen.











Link kopiert



Cornelia Rettich ist von Tieren umgeben. Vier eigene Hunde hat die Vorsitzende des St. Georgener Tierschutzvereins. Außerdem ist in ihrem Haus aktuell ein Hund untergebracht, den sie in ein neues Zuhause zu vermitteln versucht. Hinzu kommen eigene Katzen und mehrere Fundkatzen, die den Raum bevölkern, der eigentlich das Gästebad ist, sowie verschiedene Kleintiere. So viele tierische Mitbewohner hat Rettich nicht nur, weil es ihr Freude bereitet – gerade die Fundkatzen sind auch ein Gradmesser für die aktuelle Situation des St. Georgener Tierschutzvereins. Und die ist nicht gerade einfach.