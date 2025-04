Schabenhausen ist stolz auf diese aktive Jugend, die sich das ganze Jahr über in vielen Bereichen einbringt und auch maßgeblich daran beteiligt ist, dass in Schabenhausen die Vereinsgemeinschaft wiederbelebt werden konnte. Einmal pro Quartal treffen sich nun die Schabenhauser Vereinsvorsitzenden und besprechen sich.

Seitens der Narrenzunft Schabenhausen (NZS) und der Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen (MTS) ist man begeistert über den Jugendclub. Zunftmeister Willi Veelker und der Vorsitzende der MTS, Steffen Wälde, betonen immer wieder die „Super-Zusammenarbeit“.

„Es ist schön, dass wir euch in Schabenhausen haben“, betonte diesbezüglich erst jüngst die aktive Musikerin und Ortschaftsrätin Claudia Krause an den Vorstand des JCS gerichtet.

Selbst konzipierte Jugendarbeit

Der emsige junge Vorstand betreibt Dank des Clubraumes in der Schlierbachhalle und dem Bauwagengelände rund um den Stollen „Otto am Kohlerberg“ selbst konzipierte Jugendarbeit. Zudem bringen sich die Schabenhauser Jugendclubler in die Dorfgemeinschaft ein. So war jüngst bei der großen Landschaftsputzete der JCS ebenso stark vertreten, wie bei der gemeinsam mit der MTS und der NZS durchgeführten Stollenweihnacht. Und so ganz nebenbei stellten die JCS-Mädels beim Jubiläumsball der NZS auch noch eine Tanzgarde und bewirteten beim traditionellen Weihnachtsspielen an Heiligabend in der Ortsmitte die Bürger.

Da ist es wenig verwunderlich, dass auch Ortsvorsteher Wilfried Greinus begeistert und stolz auf die Schabenhauser Jugend ist. Und zu den Events gehört auch die Freilichtparty auf dem Bauwagengelände.