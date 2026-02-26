Verein in Lörrach: Kulturförderung wird immer wichtiger

Der Kunst- und Kulturförderkreis Lörrach engagiert sich auch in Zeiten klammer Kassen für die Kultur in der Lerchenstadt.

„Wir sind der Freundeskreis des Burghof Lörrach“, sagt der Kunst- und Kulturförderkreis (KKF) über sich selber. Neben dem Burghof und dem Stimmen-Festival unterstützt der KKF ganz allgemein Kunst und Kultur in der Region. Gerade in Zeiten von klammen Kassen der öffentlichen Hand ist die private Kulturförderung wichtig. Leider werde in allen Städten und Gemeinden bei einer schwierigen Haushaltslage zuerst bei der Kultur gespart, hieß es bei der Mitgliederversammlung. Dabei hätten die Jahre der Corona-Pandemie gezeigt, wie wichtig die Kultur für die Menschen ist.

Rückblick: Auf der jährlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch im Forum der Sparkasse Lörrach, Haagener Straße 2, konnte der Vorsitzende André Marker auf sehr stabile Verhältnisse verweisen. Die Mitgliederzahl war um zehn Mitglieder auf jetzt 538 gestiegen. Sehr gleichbleibend und damit berechenbar war die Unterstützung des Burghofs im Jahr 2025 mit 45000 Euro. Die Kinderbuchmesse, die Marker als besonders wichtig bezeichnete, erhielt einen Förderbetrag von 2000 Euro. Für die Aufstellung einer Skulptur von Konrad Winzer auf dem Lauffenmühleareal gab es einen Zuschuss von 1000 Euro und für das Konzert der Stadtmusik Lörrach mit dem Landespolizeiorchester einen Zuschuss von 500 Euro. Auch die Produktion „Die unendliche Geschichte“ des Theaters Tempus fugit wurde mit 1000 Euro gefördert.

Foto: Gottfried Driesch

Gänzlich neu wurde die EDV-Mitgliederverwaltung aufgebaut, wofür André Marker besonders Silke Günther für die Arbeit dankte. Inzwischen ist der mit dem neuen KKF-Logo gestaltete Internet-Auftritt fertig.

Veranstaltungen für Mitglieder: Der KKF hat im vergangenen Jahr eine ganze Reihe von Veranstaltungen organisiert. Darunter eine Architekturführung im neuen Verwaltungsgebäude von ARaymond, eine Hausführung im Burghof mit Zugang zu den Technikbereichen, eine Führung durch das Dreiland-Klinikum oder eine Architekturführung im Projekt „Soziales Wohnen in der Schlichtergasse“.

Besprechungen zur Mitwirkung des KKF gab es zum Engagement „Kunst im neuen Krankenhaus“ oder zur Zukunft der Konzertmuschel im Rosenfelspark.

Finanzen: Der Kassenbericht von Schatzmeister Thomas Nostadt zeigte wieder einen erfreulichen Überschuss. Gegenüber dem Haushaltsansatz waren die Einnahmen etwas höher und die Ausgaben etwas niedriger ausgefallen. So konnten einige tausend Euro den Rücklagen zugeführt werden.

Der Wirtschaftsplan für das laufende Jahr sieht weitgehend Förderungen für die gleichen Aktivitäten wie im Vorjahr vor. Zusätzlich soll der Motettenchor Lörrach zu seinem 100-jährigen Bestehen einen Zuschuss von 1000 Euro erhalten. Wegen bewusst vorsichtiger Ansätze ist für 2026 ein geringes Defizit eingeplant.

Neues Festival: Pünktlich zum Sommeranfang am Sonntag, 21. Juni, findet erstmals in Lörrach die „Fête de la Musique“ statt. Die Veranstaltung hat im Jahr 1982 mit einem Straßenfest in Paris begonnen und gilt inzwischen als das größte Musikfest der Welt. Das Musikfest findet in mehr als 1000 Städten weltweit und in Deutschland an über 160 Orten statt. Das kostenlose Straßenmusikfestival lädt alle dazu ein, mitzumachen. In Lörrach findet das Festival im ganzen Rosenfelspark einschließlich der Konzertmuschel statt und soll verschiedenen Künstlern einen Raum bieten. Der KKF möchte das Festival mit einem Zuschuss von 2000 Euro anschieben.

Vorteile für Mitglieder: KKF-Mitglieder genießen gerade im Burghof Vorteile, hieß es. So beträgt die Ermäßigung 20 Prozent auf den Eintrittspreis im Burghof und dem Stimmen-Festival. Beim Wahlabo im Burghof beträgt der Preisvorteil sogar 30 Prozent. Ferner gibt es ein Vorkaufsrecht zum Saisonauftakt des Burghofs. Auch gibt es wieder ein umfangreiches Programm mit Führungen und Besichtigungen. Der Mitgliedsbeitrag des KKF kann von der Steuer abgesetzt werden.

Auf einen Blick

Verein

Kunst- und Kulturförderkreis (KKF), 538 Mitglieder. Vorsitzender: André Marker. Ansprechpartner: Silke Günther, Postfach 12 20, 79537 Lörrach. E-Mail: silke.guenther@kkf-loerrach.de. Internet: www.kkf-loerrach.de.

Mitgliedsbeiträge

Schüler, Student und Auszubildende 30 Euro (ermäßigter Einzelbeitrag), Einzelmitglieder 80 Euro;, Paar mit gleicher Anschrift 120 Euro.