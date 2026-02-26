Verein in Lörrach: Kulturförderung wird immer wichtiger

Der Kunst- und Kulturförderkreis Lörrach engagiert sich auch in Zeiten klammer Kassen für die Kultur in der Lerchenstadt.
„Wir sind der Freundeskreis des Burghof Lörrach“, sagt der Kunst- und Kulturförderkreis (KKF) über sich selber. Neben dem Burghof und dem Stimmen-Festival unterstützt der KKF ganz allgemein Kunst und Kultur in der Region. Gerade in Zeiten von klammen Kassen der öffentlichen Hand ist die private Kulturförderung wichtig. Leider werde in allen Städten und Gemeinden bei einer schwierigen Haushaltslage zuerst bei der Kultur gespart, hieß es bei der Mitgliederversammlung. Dabei hätten die Jahre der Corona-Pandemie gezeigt, wie wichtig die Kultur für die Menschen ist.