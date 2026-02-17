Verein in Lörrach: Frauenchor Hauingen hat viel vor

Die Mitglieder des Frauenchors Hauingen haben in diesem Vereinsjahr wieder zahlreiche Pläne.
Zur 43. Jahreshauptversammlung des Frauenchors ’82 Hauingen begrüßte die Vorsitzende Doris Ludin die Aktiv- und Fördermitglieder sowie Chorleiter Erhard Zeh, Ortsvorsteher Günter Schlecht und die Abordnung des Männergesangvereins Hauingen. Ortsvorsteher Günter Schlecht sprach ein Grußwort und lobte die gemeinsame Arbeit, die im Verein ehrenamtlich geleistet wird. Die Vorsitzende legte dar, dass der Verein zwar nur noch ein kleinerer Frauenchor sei, aber nichtsdestotrotz eine gute Gemeinschaft herrsche und alle Mitglieder Freude am Singen hätten.