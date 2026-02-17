Verein in Lörrach: Frauenchor Hauingen hat viel vor

Die Mitglieder des Frauenchors Hauingen haben in diesem Vereinsjahr wieder zahlreiche Pläne.

Zur 43. Jahreshauptversammlung des Frauenchors ’82 Hauingen begrüßte die Vorsitzende Doris Ludin die Aktiv- und Fördermitglieder sowie Chorleiter Erhard Zeh, Ortsvorsteher Günter Schlecht und die Abordnung des Männergesangvereins Hauingen. Ortsvorsteher Günter Schlecht sprach ein Grußwort und lobte die gemeinsame Arbeit, die im Verein ehrenamtlich geleistet wird. Die Vorsitzende legte dar, dass der Verein zwar nur noch ein kleinerer Frauenchor sei, aber nichtsdestotrotz eine gute Gemeinschaft herrsche und alle Mitglieder Freude am Singen hätten.

Rückblick: Im Jahr 2025 hatten die Mitglieder 44 Chorproben mit einer durchschnittlichen Teilnahme von 86 Prozent. Im Mai 2025 hatte der Chor beim 150-Jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Hauingen mit Gastsängerinnen und dem Männergesangverein Hauingen mit einigen Lieder beim Festakt mitgewirkt.

Unter dem Motto „Singen macht Spaß“ fand wieder das Sommersingen im Hof der Kunz-Stiftung statt mit einer Mischung aus Volksliedern und bekanntem aktuellen Liedgut von Hannes Wader und Udo Jürgens.

Ausblick: Die Sängerinnen wollen auch dieses Jahr wieder ihr Offenes Singen veranstalten, bei dem sie auf ein großes Publikum hoffen.

Finanzen: Die Kassenprüferinnen bescheinigten der Kassiererin eine einwandfreie Führung der Vereinskasse.

Wahlen: Kassiererin Doris Ludin wurde bestätigt. Zur neuen zweiten Vorsitzenden wurde Brigitte Reimann gewählt.

Ehrungen: Rike Rempfer wurde für 25 Jahre aktives Singen geehrt. Für 40 Jahre Zugehörigkeit wurden Brigitte Hertl, Renate Nittel, Anneliese Brüssow, Nicole Weber und Christa Wehrle geehrt.

Auf einen Blick

Mitglieder

15 Aktive und 55 Fördermitglieder; Chorproben: Dienstag 19.30 Uhr, Grundschule Hauingen, Brückenstraße 1

Kontakt

Frauenchor ’82 Hauingen, Vorsitzende Doris Ludin, Gartenstraße 28, 79541 Lörrach, Tel. 07621 / 54 34 2.