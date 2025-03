Der 123 Mitglieder starke Verein will sich nun die Wege in der Region zu Herzen nehmen. Aber auch für die Hockete ist man bestens aufgestellt.

Auf ein erfolgreiches und reges Vereinsjahr blickten die Wanderfreunde Queenspark-Brachfeld bei ihrer Hauptversammlung zurück. Mittlerweile gibt es 123 Mitglieder.

Die Wanderungen für die ganze Familie erfreuten sich großer Beliebtheit. Das Highlight im vergangenen Vereinsjahr war jedoch die Hockete.

Lesen Sie auch

Investitionen über 4000 Euro

Über drei Tage konnte eine durchweg positive Resonanz verzeichnet werden, obwohl das Wetter am Sonntag nicht unbedingt in die Karten gespielt habe. Das „Handwerker-Vesper“ am Dienstag bescherte wiederum einen Besucheransturm und verlangte den Mitgliedern alles ab.

Bei der Gerätehalle der Familie Kußmaul wuselte es nur so von Leuten. Um für die künftigen Veranstaltungen noch besser ausgestattet zu sein, wurden rund 4000 Euro in das Festzubehör und die Bühne investiert.

Zahlreiche Ehrungen

Etwa 1000 Euro ließen sich die Wanderfreunde die neue Wandertafel kosten. Davon werden 400 Euro von der Stadt Sulz übernommen. Auf offene Ohren stieß der Wunsch von Ortsvorsteher Thomas Mutschler, sich um die Pflege der Wanderwege zu kümmern.

Für ihre Treue zeichnete Vorsitzender Patrick Guhl Dario Rößler, Deborah Miller und David Bezner für zehn Jahre aus. Sarah Kaufmann gehört bereits seit 20 Jahren dem Verein an. Marina Birk und Axel Knippertz und Julian Schindler sind seit zehn Jahren dabei.