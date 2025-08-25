Verein in Hechingen: SKM Zollern macht auf Missstände aufmerksam

Im Gespräch mit den Landtagsabgeordneten Rudi Fischer und Timm Kern ging es unter anderem um die fehlende Finanzierung der Trauerarbeit.
In der Geschäftsstelle des SKM Zollern in Hechingen begrüßte der Vorstand des Vereins jüngst die beiden Landtagsabgeordneten der FDP, Rudi Fischer und Timm Kern, zu einem intensiven Gespräch. Ziel des Treffens war es, die aktuelle Arbeit des Vereins vorzustellen und wichtige Anliegen direkt an politische Entscheidungsträger heranzutragen, heißt es in einer Pressemitteilung des SKM Zollern.