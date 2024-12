Verein in Hechingen/Mössingen: Nachwuchssportler der LG Steinlach-Zollern geehrt

Nachdem die vereinsübergreifenden Weihnachtsfeiern bei der LG Steinlach-Zollern während der Corona-Pandemie nicht mehr stattfinden konnten, gab es jüngst im Ernwiesenstadion in Mössingen-Belsen erstmals wieder eine größere, gemeinsame LGSZ-Weihnachtsfeier.

Über 150 Kinder, Jugendliche und Aktive sowie deren Eltern waren der Einladung des Vorstandes gefolgt. Gespannt wartete der Nachwuchs der Kinderleichtathletik (KiLa) auf den Nikolaus, der sich angekündigt hatte. Als er dann aus dem Dunkel der Tartanbahn mit einem großen Sack beladen auftauchte, ging ein Raunen durch die Menge.

Auch für alle Betreuerinnen, Betreuer und ehrenamtlichen Helfer im Verein gab es für die übers Jahr hinweg geleistete wertvolle Arbeit jeweils einen Geschenkgutschein vom LGSZ-Vorstand. „Nur durch Euer aller Engagement ist es möglich, dass in der LGSZ so viele regelmäßig die Möglichkeit haben, sich zu bewegen und dabei auch Spaß zu haben. Insbesondere für unsere Zukunft, die Kinder und Jugendlichen ist dies so wertvoll, nicht zuletzt auch das soziale Miteinander“, unterstrich der LGSZ-Sportvorstand.

Ludger Schmidt für sein Wirken geehrt

Exemplarisch hob er in diesem Jahr dabei die Betreuerinnen und Betreuer der Kinderleichtathletik hervor, die dazu beigetragen haben, dass in der KiLa in Mössingen und in Hechingen inzwischen wieder viele Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren aktiv geworden sind und sich regelmäßig bewegen. In diesem Zusammenhang wurde der Leiter der Hechinger Kinderleichtathletik, Ludger Schmidt, der aus privaten und beruflichen Gründen zum Jahreswechsel seine Aufgaben weitergibt, für sein jahrelanges erfolgreiches Wirken gewürdigt.

Nach der Kinderleichtathletik wurden noch zehn Schülerinnen und Schüler geehrt, die 2024 eine Meisterschaft auf Kreis-, Regional-, württembergischer oder süddeutscher Ebene errungen haben. Dies waren Louis Schäfer (M10), Tim Kostanzer (M11), Philipp Klemenz (M11), Nina Richter (W13), Noah Handte (M13), Tom Hoch (M13), Paul Zukunft (M13), Miriam Dietrich (W14), Mia Nipken (W14) und Clesio de Carvalho (M14). Die Ehrung der jugendlichen und aktiven Sportler wurde für die Mitgliederversammlung im Frühjahr 2025 angekündigt.