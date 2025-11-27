Verein in Hechingen: Elend der Kinder ist geblieben – Hilfe für Rumänien weiter nötig

Sind Hilfsvereine für Rumänien heutzutage überhaupt noch nötig? Unbedingt, betont Edith Kirchmann, Vorsitzende der Kinderhilfe Rumänien mit Sitz in Hechingen. Das sind die Gründe.

Der Verein Kinderhilfe Rumänien mit Sitz in Hechingen wird 35 Jahre alt. In acht Familienhäusern und einem Therapiezentrum, verteilt im ganzen Land, sorgt sich der Verein um über 60 Kinder und Jugendliche. Vertreten wird die Kinderhilfe Rumänien vor Ort durch die Stiftung „Fundatia Ajutati Copiii“ (übersetzt: „Helft Kindern“).

Ob denn Hilfe für Rumänien heutzutage noch erforderlich sei, das wird die Vereinsvorsitzende Edith Kirchmann öfters gefragt. Schließlich ist Rumänien seit dem Jahr 2007 Mitglied der EU und Teil des Schengenraums. Ihre klare Antwort: „Ja,die Hilfe ist weiterhin nötig.“ Denn: Der rumänische Staat sei nach wie vor sehr arm. An sozialen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Senioren- und Kinderheimen werde gespart. „Viele Kinder können nicht bei ihren Eltern wohnen“, fügt Kirchmann, die seit der Geburtsstunde des Vereins mit dabei ist, hinzu. Häufig wegen familiärer Schicksale; jüngst sei ein Kind aufgenommen worden, dessen Vater die Mutter ermordet habe.

Infrastruktur verbessert – Elend der Kinder bleibt

In den voll ausgelasteten Kinderheimen, so Kirchmann weiter, wohnen überwiegend Kinder, die der Bevölkerungsgruppe der Roma angehören. Jene sei in Rumänien weitestgehend sozial isoliert. Ihr Fazit: Zwar habe sich die Infrastruktur in dem osteuropäischen Land – unter anderem das Autobahnnetz wurde ausgebaut – gebessert, das Elend der Kinder sei wiederum geblieben. Sie werde daher ihre Arbeit fortsetzen, solange es ihr möglich sei.

Edith Kirchmann, selbst im fortgeschrittenen Alter, telefoniert täglich mit den Stiftungsvertretern im Büro in Lipova. Regelmäßig reist sie auch selbst nach Rumänien, zuletzt im September. Die Herausforderung: Weil die Familienhäuser im ganzen Land verteilt sind, dauert es rund eine Woche, um alle Einrichtungen zu besuchen. Diese Strapazen nimmt Kirchmann für das Wohl der Kinder aber auf sich.

Vorschriften stehen teils vor dem Wohl der Kinder

Dazu gehören auch teilweise schwierige Aufgaben, wie die Kommunikation mit der rumänischen Kinderschutzbehörde. Diese teilt die Kinder den Familienhäusern zu und ist grundsätzlich für die Kinder zuständig. In den Kinder- und Familienhäusern arbeiten insgesamt rund 30 Angestellte der Behörde.

„Enorm störend“ findet Kirchmann, dass sich die Kinderschutzbehörde häufig weniger um das Wohl der Kinder als um bürokratische Vorschriften sorge. So werde beispielsweise penibel kontrolliert, dass die Kühlschranktemperatur richtig eingestellt sei, bevor Missstände wie Schulverweigerung angegangen werden. Aber es gebe auch guten Kontakt mit den Vertretern der Kinderschutzbehörde, demnächst werde zum Beispiel gemeinsam ein Nikolausfest für die Kinder und Jugendlichen ausgerichtet.

Insgesamt, so Kirchmanns Eindruck, sind bei weitem nicht mehr so viele Hilfsorganisationen in Rumänien aktiv, wie noch zu Beginn der 1990er-Jahre. Nach wie vor gebe es zwar Hilfstransporte in das Land, Kirchmann ist aber der Überzeugung, dass den Bedürftigen am meisten geholfen sei, wenn man sich vor Ort mit ihnen unterhalte und nach deren Nöte frage. Sie sagt: „Wir kaufen unsere Hilfsgüter immer direkt in Rumänien ein.“

Energiepreise sind auch in Rumänien gestiegen

Der Verein unterstützt mit seinen Spendengeldern hauptsächlich den laufenden Betrieb der Einrichtungen, sprich Strom, Gas oder Holz zum Heizen sowie Reparaturen, die regelmäßig anfallen. Auch in Rumänien seien die Energiepreise gestiegen. „Holz ist sehr teuer geworden“, berichtet Kirchmann. 5000 Euro koste inzwischen das Holz, um eine Einrichtung für einen Winter zu heizen.

Spendengelder seien daher weiter von hoher Bedeutung. Auch wenn die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung abnehme, könne die Kinderhilfe Rumänien auf einen festen Stamm an Spendern bauen. „Wir kommen gut zurecht“, erläutert Kirchmann weiter. Der Verein hat jüngst erneut das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen erhalten.

Und wie lange möchte Edith Kirchmann noch weitermachen? „Sobald ich jemanden habe, der meine Aufgabe übernimmt, würde ich mich zurückziehen.“ Das sei aber noch nicht passiert. Auch die Mitarbeiter und Helfer des Vereins in Deutschland, die sich hauptsächlich um die Beschaffung von Spendengeldern kümmern, seien in einem hohem Alter. Nachwuchs ist also, wie in vielen Vereinen, explizit gewünscht.

Verein Kinderhilfe Rumänien hat Hauptversammlung

Termin

Der Verein Kinderhilfe Rumänien trifft sich am Donnerstag, 27. November, zu seiner Hauptversammlung. Beginn ist um 19 Uhr in der Villa Eugenia in Hechingen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein kurzer Bericht der Vorsitzenden Edith Kirchmann über die Situation der Heimerziehung in Rumänien. Dazu wird die Frage, ob Hilfsprojekte für Rumänien 2025 noch erforderlich sind, erörtert. Zu Gast aus Rumänien ist Adrian Crisan als Mitglied des Stiftungsrates.