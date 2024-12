Backexpertise nun sogar in VHS-Kurs zu lernen

Verein in Hechingen

1 Alfons Kleinmaier, gelernter Bäcker, und Rainer Buckenmayer begannen vor 22 Jahren mit dem Backen. Foto: Reis

Die Backgruppe des Heimat- und Bürgervereins Stetten feiert in zwei Jahren 25-jähriges Bestehen. Inzwischen haben sich die Backkünste bis zur Hechinger Volkshochschule herumgesprochen.









Link kopiert



Nach dem letzten Backtag im Jahr wechselten 20 Hobbybäcker vom Backhäusle am Reichenbach in den Johannessaal der ehemaligen Klosterkirche, wie der Heimat- und Bürgerverein Stetten in einer Pressemitteilung informiert.