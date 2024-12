Advent in Hechingen Fürstlicher Weihnachtsmarkt - hier sind die schönsten Bilder

Glühwein, ein Kinderkarussell und Kunsthandwerk so weit das Auge reicht: Der Fürstliche Weihnachtsmarkt lockte am Wochenende zahlreiche Besucher in die Hechinger Oberstadt. Einige Eindrücke haben wir zusammengestellt.