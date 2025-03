Nach einem Jahr mit neuer Führungsriege ziehen die Fischinger Kleintierzüchter bei ihrer Hauptversammlung im Gemeinschaftshaus in der Zuchtanlage eine durchaus positive Bilanz.

Die Vereinssatzung konnte dahin gehend geändert werden, dass bei einer Auflösung des Vereins der gesamte Wertbestand nicht an den Landesverband übergehen wird, sondern an die Gemeinde. Zur Haltung von Kaninchen sei jetzt für Kaninchenhalter eine Kaninchenschulung notwendig. Die fünf Sperber-Hühner fielen leider Fuchs und Marder zum Opfer, berichtete der Vorsitzende Bernhard Bossenmaier.

Im August des letzten Jahres wurde ein recht erfolgreiches Sommerfest in der Zuchtanlage abgehalten. Die Geflügelimpfung sei auch für private Geflügelbesitzer vorgeschrieben und müsse künftig von einem Tierarzt verabreicht werden. Um Kosten zu sparen hat sich der Verein mit den Kleintierzüchtern aus Empfingen zusammengetan.

Schriftführer Werner Giering berichtete von der Maiwanderung und den Mähdiensten. Außerdem wurde die Vermietungsregeln des Gemeinschaftshauses neu festgelegt. Kassier Timo Kreidler konnte ein ordentliches Plus in seiner Kasse verbuchen. Hauptausgaben sind mittlerweile die Versicherungen und der Beitrag an den Landesverband.

Zusammenarbeit mit Schule

Eigentlich sei der ganze Ausstellungszuchtbetrieb mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Ralf und Lukas Weigand sowie Marcell Sieber haben sich dem Kleintierzuchtverein Empfingen angeschlossen und stellen ihre Kaninchen erfolgreich in Empfingen aus.

Jugendleiter Tobias Giering möchte die Kooperation mit der Grundschule wieder beleben.

Ehrungen und Wahlen

Zu Ehrenmitgliedern wurden vom Vorsitzenden Bernhard Massenmailer Beate Maier, Jürgen und Anette Tilch ernannt. Er selber wurde von seinem Stellvertreter Tobias Goering ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt. Für eine 15-jährige Mitgliedschaft erhielten Sabine und Sarah Weigand die silberne Ehrennadel des Kleintierzuchtvereins.

Bei den Neuwahlen wurde Amtsinhaber Tobias Giering für weitere zwei Jahre als Vorsitzender-Stellvertreter bestätigt. Kassier Timo Kreidler wird sein Amt für ein weiteres Jahr fortführen und für das scheidende Ausschussmitglied Lukas Weigand rückte Uwe Frank für zwei Amtsjahre nach.