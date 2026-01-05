Verein in Albstadt: Zwei Männer machen Tal-Gang-Art-Vorstand komplett

Auflösung? Mitnichten. Der Kulturverein Tal-Gang-Art Albstadt startet mit zwei neuen stellvertretenden Vorsitzenden ins neue Jahr. Das sind sie.
Dramatisch hatte die Einladung zur Hauptversammlung des Kulturvereins Tal-Gang-Art geklungen: Weil beide Stellvertreterinnen der Vorsitzenden Susanne Feil nicht mehr anträten, drohe – laut Satzung – die Auflösung, falls sich niemand finde. Doch es blieb bei der Theorie. Susanne Feil, die einstimmig wiedergewählt wurde, stehen künftig Bruno Schlagenhauf und Thomas Hufnagel zur Seite. Die Mitglieder wählten die beiden, ebenfalls einstimmig, zu Nachfolgern von Anette Ganter und Sabine Schulzke, die nicht mehr antraten, was alle ausdrücklich bedauerten. Dasselbe gilt für den Rückzug von Kassenwartin Eva Müller, zu deren Nachfolger einstimmig Jörg Bitzer gewählt wurde. Schriftführer bleibt Hansjürg Stiele.