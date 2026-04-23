Verein in Albstadt: RMSC Onstmettingen setzt auf klimafreundliche Karts – und die Jugend

Mit zwei neuen Jugendkarts, die mit synthetischem Kraftstoff fahren, investiert der RMSC in Albstadt-Onstmettingen in die Zukunft – und wirbt um Nachwuchs.

Der Rad- und Motorsportclub Onstmettingen (RMSC) stellt die Weichen für die Zukunft. Im vergangenen Winter hat der Verein zwei neue Jugendkarts der Firma Hetschel angeschafft, die mit synthetischem, umweltfreundlichem Kraftstoff betrieben werden und damit nahezu CO₂-neutral sind. Gunnar Dieringer, 2. Vorsitzender des Vereins, betont im Gespräch mit unserer Redaktion, das sei eine „große Investition für einen kleinen Club“ – hin zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Zukunft des Motorsports.

Möglich gemacht habe die Neuanschaffung der Jugendkarts eine großzügige Förderung durch den Motorsportverband Baden-Württemberg (MBW), die Landesgruppe Baden-Württemberg des Deutschen Motorsportverbands (DMV), den DMV in Frankfurt sowie die Unterstützung eines lokalen Sponsors, der Onstmettinger Bank. Damit werden die beiden bisherigen Jugendkarts des Vereins ersetzt, die fast zehn Jahre auf dem Buckel haben und mit Benzin betrieben werden.

Auf reine Elektrokarts habe der Verein indes bewusst verzichtet. Diese wären einerseits deutlich teurer gewesen, andererseits habe es Bedenken bezüglich des Akkus gegeben. Mit der E-Fuel-Alternative kombiniere der Verein Nachhaltigkeit und Fahrspaß für die Jugendlichen. Pro Jahr rechnet der RMSC mit rund 50 Litern Kraftstoff für beide Karts. Zudem haben sich die neuen Fahrzeuge auch hinsichtlich Technik und Sicherheit weiterentwickelt.

Nachwuchsarbeit im Fokus

So wird auch künftig Motorsportnachwuchs auf der Alb ausgebildet. Ohnehin spiele die Jugendarbeit für den Verein eine große Rolle, wie Gunnar Dieringer weiter betont. Rund sechs bis acht Jugendliche seien derzeit regelmäßig bei den Trainings des RMSC Onstmettingen dabei. Rund zehn Nachwuchsfahrer seien die Idealbesetzung, so der 2. Vorsitzende. Mehr Jugendliche seien in den Trainings nur schwer zu beschäftigen. „Es können immer nur zwei gleichzeitig fahren“, erklärt Dieringer. Trotzdem: Mehr Nachwuchs wünscht sich jeder Verein, da macht der Onstmettinger Club keine Ausnahme. Daher bietet der RMSC am kommenden Samstag, 25. April, einen Schnuppertag für vereinsexterne Jugendliche im Alter von rund sieben bis zwölf Jahren an. Auf einem früheren Firmenareal in der Luisenstraße 18 in Tailfingen dürfen Interessierte ab 14 Uhr Motorsportluft atmen. Eine Anmeldung per E-Mail an jugend@rmsco.de oder per Instagram ist nötig.

Teilnahme an zwei Rennserien

Auf besagtem Gelände trainierte der Verein auch in der Vergangenheit, allerdings wurde dieses jüngst verkauft, sodass der Verein perspektivisch einen neuen geeigneten Trainingsort sucht. Denn: Training muss sein. Der RMSC Onstmettingen nimmt mit seiner Jugend an zwei Meisterschaften teil. Rund fünf Veranstaltungen gibt es bei der Meisterschaft des Schwäbischen Automobilclubs, rund zehn bei der Meisterschaft der Landesgruppe des deutschen Motorsportverbands in Baden-Württemberg.

Der Onstmettinger Verein wünscht sich von seinem Nachwuchs, dass dieser auch aktiv an den Meisterschaften teilnimmt. Gunnar Dieringer berichtet, dass der Trainingseifer meist groß sei, die Bereitschaft für die Anreise zu Motorsportwettkämpfen aber gerne noch wachsen dürfe. Die Entfernungen der Wettkampforte seien oft vergleichsweise groß. Doch wer Ambitionen im Motorsport habe, müsse an den Rennen teilnehmen und sich mit der Konkurrenz messen, betont Dieringer den Leistungsgedanken im Verein.

Dass der Motorsport ein physisch und psychisch anspruchsvoller Sport ist, hebt der Vereinsfunktionär hervor: „Die Jugendlichen müssen voll konzentriert sein.“ Eine Eigenschaft, die auch in anderen Bereichen des Lebens von Vorteil sein kann.

Die beiden neu angeschafften Karts des RMSC sollen auch dazu beitragen, dass sich noch mehr Albstädter Kinder für den Motorsport interessieren. Das erste Training der Saison mit Jugendleiter und Motorsporttrainer Rafal Niewienda hat bereits stattgefunden. Nun sollen weitere Nachwuchsfahrer beim Schnuppertag hinzukommen.