Verein in Albstadt: RMSC Onstmettingen setzt auf klimafreundliche Karts – und die Jugend

Mit zwei neuen Jugendkarts, die mit synthetischem Kraftstoff fahren, investiert der RMSC in Albstadt-Onstmettingen in die Zukunft – und wirbt um Nachwuchs.
Der Rad- und Motorsportclub Onstmettingen (RMSC) stellt die Weichen für die Zukunft. Im vergangenen Winter hat der Verein zwei neue Jugendkarts der Firma Hetschel angeschafft, die mit synthetischem, umweltfreundlichem Kraftstoff betrieben werden und damit nahezu CO₂-neutral sind. Gunnar Dieringer, 2. Vorsitzender des Vereins, betont im Gespräch mit unserer Redaktion, das sei eine „große Investition für einen kleinen Club“ – hin zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Zukunft des Motorsports.