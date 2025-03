Verein im Hechinger Teilort: TSV Boll hat zwei neue Ehrenmitglieder

Der Turn- und Sportverein Boll (TSV) hat bei der jüngsten Hauptversammlung auf ein ereignisreiches Jahr 2024 zurückgeblickt. Besondere Erwähnung fand im Bericht vom Vorsitzenden Christoffer Walz das Hohenzollern-Pokalturnier, das in Boll ausgetragen wurde. In der Rückschau wurde aber auch dem verstorbenen Ehrenvorsitzenden Harry Pruss gedacht. Der Verein zählt aktuell 450 Mitglieder und ist der mitgliederstärkste im Ort.

Heizung und Toiletten müssen saniert werden

An der Anlage wurde 2024 gearbeitet: Walz dankte daher den Helfern, welche bei der Kabinensanierungen geholfen haben. Ohne all die Eigenleistung wäre dieses Projekt nicht zu stemmen gewesen. Aktuell seien keine größeren Projekte vorgesehen. Doch in naher Zukunft stehe die Heizungserneuerung und die Sanierung der Toiletten im Sportheim an.

Ziel: Dritten Tabellenplatz halten

Abteilungsleiter „Fußball Aktive“ Davide Medde ist mit der derzeitigen Tabellensituation zufrieden. Das Ziel sei, den dritten Tabellenplatz in der Kreisliga zu halten und weiterhin junge Spieler zu integrieren und zu fördern. Zwei Abgängen stehen bereits zwei Neuzugänge für die Saison 2025/26 entgegen. Der Kader besteht aus 20 Spielern und Gespräche mit potenziellen Neuzugängen laufen derzeit. Jugendleiter Mike Schustek berichtet für die Fußball Jugend. Die zwei Spieler der Bambini spielen in Stetten. F- und E-Jugend kicken erfolgreich in Boll und die Jugendlichen der D und C-Jugend spielen in Kooperation bei der Concordia Hechingen.

Breitensport bietet neue Kurse an

Was täglich im Breitensport des TSV geboten ist, berichtete die Leiterin LTG Regina Wolf. Neu startet „Soft-Toning“, ein Mix aus Yoga, Pilates und Bauch-Beine-Po. Wolf freute sich dazu, das Eltern-Kind-Turnen wieder anbieten zu können. Hierfür konnte Fitnesstrainerin Denise Bernhard gewonnen werden. Auch seien in den weiteren Bereichen wie Volleyball, Fit for Fun, Yoga, Pilates oder Jedermänner Neuzugänge in allen Altersstufen willkommen.

Kasse profitiert von großen Veranstaltungen

Große Aktivitäten wie die Wasenbewirtung, das Hohenzollern-Pokalturnier oder Crowdfunding wirkten sich auch finanziell lohnenswert aus, wusste Kassier Frank Lanthaler zu berichten. Trotz hoher Investitionen sowie steigender Beiträge und Energiekosten, konnte der Bericht noch mit einem Plus abgeschlossen werden.

Wahlen: Christoffer Walz bleibt Vorsitzender

Die folgenden Wahlen brachten teilweise Änderungen. Im Amt des Vorsitzenden bleibt Christoffer Walz. Die Kassengeschäfte führt weiterhin Frank Lanthaler und im Amt Beisitzer/Sportheim bleibt Tobias Wolf. Neuer Beisitzer ist Alberto Medde der Thorsten Demer im Amt Öffentlichkeitsarbeit ablöst. Zum Spielleiter Fußball Aktiv wurde Nico Turansky gewählt. Die Abteilungsleitung Fußball bleibt bei Davide Medde und die Leitung AH übernimmt Martin Laakmann von Christoph Daiker. Das Amt Beisitzer/Sponsoring ist vakant und die Kassenprüfer Willi Boll und Friedrich Wolf sind für ein weiteres Jahr bestimmt.

Die Gewählten beim TSV Boll: Beisitzer Alberto Medde (von links), Spielleiter Fußball Aktiv Nico Turansky, 1.Vorsitzender Christoffer Walz, Abteilungsleiter Fußball Davide Medde und Kassier Frank Lanthaler Foto: Daiker

Ehrungen für verdiente Mitglieder

Mit der Verdienstnadel in Bronze für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Mike Schustek, Julian Volz und Johannes Buchstor geehrt. In Silber für 20-jährige Mitgliedschaft wurde Uwe Stegmeier ausgezeichnet. 30 Jahre Mitglied sind Berta Geckeler und Tanja Schuler. Die Auszeichnung erfolgte mit der Verdienstnadel in Gold. Für ihre Verdienste für den TSV Boll wurden Heinrich Hofmann und Michael Daiker zum Ehrenmitglied ernannt.