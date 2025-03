Verein im Aufwind: Der 1. FC Egenhausen freut sich über steigende Mitgliederzahlen

Vorsitzender Benjamin Finis hob die große Bedeutung des Ehrenamts hervor. Er dankte den vielen Helfern, die mit Herzblut dafür sorgen, dass der Verein sowohl sportlich als auch gemeinschaftlich weiter wächst. Neben zahlreichen geselligen Aktionen und Veranstaltungen konnte der Verein auch sportliche Erfolge verbuchen.

Der Bericht des Schriftführers Benjamin Theurer umfasste nicht nur einen Blick auf die zahlreichen Aktivitäten des Jahres 2024 – auch die ersten Monate des Jahres 2025 hielten schon einige Highlights parat: Bereits zu Jahresbeginn sorgte ein großes Dart-Turnier mit mehr als 400 Teilnehmern in der Silberdistelhalle für Begeisterung. Kurz darauf folgte die Jahresfeier, bei der die Zopflerbühne die voll besetzte Gemeindehalle mit einer mitreißenden Vorstellung begeisterte. Beim Jugendabend standen schließlich alle Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt: Sie präsentierten kreative Beiträge auf der Bühne – zur großen Freude der voll besetzten Gemeindehalle. Ein weiteres Highlight war der „Mensch ärgere dich nicht“-Cup mit 72 Teilnehmern, der sogar vom SWR-Fernsehen begleitet wurde.

Für die Fußballabteilung zogen die Trainer Patrick Brassat und Marius Pfender eine insgesamt positive Bilanz. Die erste Mannschaft überwinterte an der Tabellenspitze und befindet sich nun mitten in einem spannenden Vierkampf um die Meisterschaft der Kreisliga A1. Das Ziel ist klar: Der Aufstieg soll gelingen. Für die kommende Saison haben sich Verein und Trainerteam bereits auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt, was mit viel Applaus bedacht wurde.

D1-Jugend tritt in der Bezirksstaffel an

Auch im Jugendfußball läuft es hervorragend: Mehr als 150 Jugendspieler jagen in der Spielgemeinschaft mit der Spielvereinigung Wart/Ebershardt dem Ball nach. Besonders hervorzuheben ist die D1-Jugend, die sich im vergangenen Herbst für die Bezirksstaffel qualifizierte.

Die junge Dart-Abteilung feierte im vergangenen Jahr beachtliche Erfolge. 35 aktive Sportler sind in fünf Mannschaften im Spielbetrieb aktiv. Ein besonderer Höhepunkt war der Doppelerfolg in der Freudenstadt-Liga: Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft sicherten sich die Meisterschaft in ihren Spielklassen. Ein herausragender Erfolg gelang zudem Rob Walz, der sich bei den deutschen Amateurmeisterschaften bis ins Finale spielte und am Ende einen starken zweiten Platz belegte.

Auch die Laufgruppe war im vergangenen Jahr äußerst aktiv. Mitglieder nahmen an zahlreichen Veranstaltungen teil, darunter Marathonläufe, der Tower-Run sowie der Stäffeleslauf in Bad Wildbad. Die Läuferinnen und Läufer des 1. FC Egenhausen präsentierten sich bei diesen Wettkämpfen stark und sorgten für eine gute Außenwirkung des Vereins.

Trampolin bringt Spaß

Die Abteilung Kinderturnen, Mädchen- und Bubenturnen konnte im vergangenen Jahr weiter wachsen. Besonders erfreulich war die Gründung einer neuen Gruppe: „Jump and Fun“. Die Kinder haben seit einem halben Jahr die Möglichkeit, ein großes Trampolin zu nutzen, das für den Turnsport ausgeliehen wurde. Die Begeisterung bei den rund 150 jungen Turnerinnen und Turnern ist groß, und das Angebot wird intensiv genutzt.

Auch der Bereich Fitness trägt wesentlich zum Vereinsleben bei. Fünf Trainerinnen bieten ein breites Spektrum an Kursen an, die von den Mitgliedern mit großem Interesse wahrgenommen werden.

Die Mitgliederentwicklung gibt ebenfalls Anlass zur Freude: Der 1. FC Egenhausen ist im vergangenen Jahr erneut gewachsen und zählt nun 670 Mitglieder. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands, die Bürgermeister Sven Holder vornahm, wurden zwei neue Beisitzer in den Ausschuss gewählt: Michael Faßnacht und Sabrina Kirn erklärten ihre Bereitschaft, sich aktiv in die Vereinsarbeit einzubringen.

Foodtruck bereits im Einsatz

Besonders erfreut zeigten sich die Vereinsvertreter über die erfolgreiche Beschaffung des neuen Foodtrucks, der bereits am Kunstrasenplatz und bei Veranstaltungen im Einsatz ist.

Ein wichtiges Thema der Versammlung war die Anpassung der Mitgliedsbeiträge. Aufgrund gestiegener Kosten – insbesondere für Energie und Infrastruktur – wurde eine moderate Erhöhung beschlossen, um die finanzielle Stabilität des Vereins zu sichern.

Den feierlichen Abschluss der Veranstaltung bildeten die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Vorsitzender Finis und Vorstandsmitglied Florian Theurer ehrten besonders zwei Mitglieder, die dem Verein seit mehr als 50 Jahren die Treue halten: Udo Brenner und Herbert Walz. Beide wurden unter großem Applaus zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Personalien

10 Jahre:

Arne Bodamer, Raphael Brakopp, Max Ehni, Theresa Finis, Beate Gauß, Christian Henßler, Sven Holder, Gisela Kirn, Jens Konopka, Anna Rodrigues, Bruno Rodrigues, Sandra Schaaf, Jan Schlumberger, Marion Schuler, Helmut Seeger, Bärbel Seeger, Elias Wenz.

40 Jahre:

Bernhard Brenner, Harald Lang, Jochen Steeb.

50 Jahre:

Udo Brenner, Herbert Walz wurden für ein halbes Jahrhundert Vereinszugehörigkeit zu Ehrenmitgliedern des 1. FC Egenhausen ernannt.