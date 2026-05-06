Verein hofft auf Spenden: So wirken sich die erhöhten Benzinpreise auf die Lahrer Ukrainehilfe aus

Die Spritkosten sind auch für den Verein Gemeinsam Europa ein großes Problem. Für eine geplante Lkw-Fahrt mit Krankenbetten ins Kriegsgebiet braucht es schnellstmöglich Geldspenden.
Der Monat hatte eigentlich mit einer sehr guten Nachricht für die Lahrer Ukrainehilfe begonnen: Das Ortenau-Klinikum Offenburg hatte eine große Spende angeboten: 34 Krankenbetten und rund 150 Matratzen sollten ausgemustert und gespendet werden. Jedoch: Der Transport kostet rund 3500 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins Gemeinsam Europa (auch bekannt als Lahr hilft).