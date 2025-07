Verein Hausacher Bärenadvent: So erfolgreich war das vergangene Jahr

1 Die Verantwortlichen des Vereins „Hausacher Bärenadvent“ konnten auf ein „riesenerfolgreiches Vereinsjahr“ blicken. Foto: Ramsteiner Der nun 170 Mitglieder zählende Verein „Hausacher Bärenadvent“ hatte zur Hauptversammlung eingeladen. Die Bilanz las sich dabei äußerst erfolgreich.







Auf ein „riesenerfolgreiches Vereinsjahr, das weit über die Region hinausstrahlt“, blickte der Verein Hausacher Bärenadvent am Dienstagabend in „Pippo’s Fifty“ zurück. Eine Entwicklung, die sich schon seit Jahren abzeichnet: „Wir haben in den letzten fünf Jahren zehnmal so viele Bären verkauft, erhalten zehnmal so viele Spenden und stemmen zehnmal so viele Events wie zuvor“, strahlte Vorsitzender Erwin Moser. Sein persönliches Lebensziel – eine Million Euro an Spenden – hat er bereits erreicht. Allein in den vergangenen vier Jahren sammelte der Verein eine halbe Million Euro. „Das bringt uns aber auch an unsere Grenzen“, räumte Moser ein. Besonders stolz sei er auf die verstärkte Ausrichtung auf „stille Kinder“. Dass der Verein hier schnell und unbürokratisch helfen könne, sei großartig. „Aber das geht nur im Team. Helfen ist was Geiles.“ Erst jetzt sei ihm bewusst geworden, wie groß oft die Armut unter Alleinerziehen