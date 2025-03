Lehrsame Projektwoche Nagolds Burgschule wird zur eigenen Stadt

Reges Treiben an der Burgschule: In der Projektwoche vor den Faschingsferien unter dem Motto „Schule als Stadt“ verwandeln sich die Klassenzimmer in bunte Orte mit jeder Menge Spiel, Spaß und einem geregelten Arbeitsleben.