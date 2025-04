Die Mitgliederversammlung des Vereins für Heimatgeschichte Alpirsbach im Gasthaus Linde in Peterzell lief in familiärem Rahmen ab. 16 von 66 Mitgliedern trafen sich, um die Formalien „wie immer geräuschlos“ abzuarbeiten, teilt der Verein mit.

Vorsitzende Maria Klink berichtete über das vergangene Jahr. Als wichtiges Thema sprach sie die Kleindenkmale in Alpirsbach und Umgebung an. Diese waren auch Thema der Ausstellung „Guck mol!“ im Museum und standen im Mittelpunkt des dortigen Aktionstags. Zudem wurde an der Umgestaltung des Kellers weitergearbeitet, und die Fotodokumentation „Alpirsbach früher und heute“ erwies sich erneut als Publikumsmagnet, so Klink.

Die Vorsitzende Maria Klink, ihre Stellvertreterin Sabine Müller, Kassierer Werner Frasch, Schriftführer Stefan Zizelmann, die Beisitzer Helga Bessler, Matthias Frasch, Dieter Armbruster sowie – in Abwesenheit – Walter Berz, Gerold Wein und Kurt Wörner wurden einstimmig wiedergewählt.

Verein ist gut aufgestellt

Auf die Frage von Amtsverwalter Norbert Beck an den Kassierer, wie lange er das schon mache, war die Antwort von Werner Frasch: 44 Jahre. Er dürfte damit einer der längstgedienten Vereinskassierer im Land sein. „Der Verein scheint mit einer soliden Kassenlage und engagierten Mitgliedern sehr gut aufgestellt zu sein“, so Beck in seinem Grußwort. Den Abschluss bildete ein Vortrag von Stadtarchivar Stefan Zizelmann, der die Ereignisse des Deutschen Bauernkriegs in der Region beleuchtete.