Verein feiert Jubiläum: „Russlanddeutsche sind in Lahr gut integriert“

Der Verein Bal – Bürger aktiv Lahr – ist vor 25 Jahren angetreten, um Brücken zwischen Lahrern und Aussiedlern zu bauen. Jetzt ziehen die Verantwortlichen Bilanz.
Als in den 1990er-Jahren viele Spätaussiedler Wohnungen in Lahr bezogen, die durch den Weggang der Kanadier frei geworden waren, sahen die Neuankömmlinge sich mit anfänglichen Schwierigkeiten und Vorurteilen konfrontiert. Irene Wiedmann, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins Bürger aktiv Lahr, sagt beim Besuch in unserer Redaktion, dass sie das noch selbst erlebt habe: Als sie begonnen habe, in der Patientenaufnahme des Lahrer Krankenhauses zu arbeiten, hätten sich Patienten über sie beschwert, weil sie Deutsch mit Akzent sprach.