Verein feiert Jubiläum: „Die Russlanddeutschen sind in Lahr integriert“

Fast jeder vierte Lahrer hat einen russischen Migrationshintergrund. Um bei der Integration zu helfen, wurde vor 25 Jahren der Verein „Bürger aktiv Lahr“ gegründet.
Mitte der 1990er Jahre kamen Deutsche aus Russland in großer Zahl nach Lahr, etwa zur selben Zeit, als 10 000 kanadische Nato-Soldaten abzogen. Für die Stadt war das in den ersten Jahren ein Problem, denn immerhin machten die Neuankömmlinge bald ein Viertel der Einwohner aus – und neben der Sprachbarriere gab es auch eine kulturelle, die anfangs unüberwindbar wirkte.