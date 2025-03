Verein feiert 75. Geburtstag: Lahrer Hockey-Club blickt auf bewegte Historie

Der Verein feiert am Wochenende seinen 75. Geburtstag mit einem bunten Programm für die gesamte Öffentlichkeit. Doch der Sport lässt sich in Lahr sogar bis zur Zeit des Ersten Weltkriegs zurückverfolgen. Über die Jahre gaben sich viele Talente den Schläger in die Hand, auch Länderspiele wurden hier ausgetragen.

Mit englischen Kriegsgefangenen des Ersten Weltkriegs fing es an. Zwischen 1915 und 1918 vertrieben sie sich die Zeit auf der Stadtparkwiese mit dem damals in Deutschland unbekannten Sport, interessiert beobachtet von Lahrer Gymnasiasten. Zwischen ihnen entwickelten sich freundschaftliche Kontakte, dann griffen auch die Schüler zum Krummstock. Als die Engländer nach ihrer Gefangenschaft nach Hause zurückkehrten, überließen sie den Gymnasiasten ihre Ausrüstung.

Eine zentrale Rolle in der Entwicklung des Sports in Lahr spielte Gymnasiallehrer Rudolf Strasser, der 1914 in die Stadt versetzt wurde, und der schon 1909 an der Gründung des HC Heidelberg mitgewirkt hatte. Er gründete die Sportvereinigung Gymnasium Lahr, die auch ein Hockeyteam hatte.

Die erste Hockey-Abteilung wurde bereits 1920 in Lahr gegründet

Das Spiel fand immer mehr Anhänger in der Stadt. Leo Edelmann und Norbert Müller stellten eine Mannschaft zusammen und gründeten im Frühjahr 1920 die Hockey-Abteilung im Lahrer Fußballverein (LFV). Die Spiele wurden auf dem Sportplatz Dammenmühle ausgetragen. Viele Unterlagen über den Spielbetrieb zwischen 1921 und 1932 sind im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen. Als erstes Spiel und als Geburtsstunde des Lahrer Hockeys gilt der 29. Februar 1920, als die Lahrer Hockeyabteilung des LFV gegen eine Auswahl des hier stationierten Dragoner-Regiments antrat. Die Partie endete mit einem 1:1.

Es folgten wechselhafte Zeiten, die Hockeyabteilung löste sich offenbar auf, 1928 wurde wieder eine Mannschaft aufgestellt. Sie spielte auf der Stadtparkwiese und auf dem kleinen Exerzierplatz, wo später der erste Platz des HCL entstand. Es gab nur Freundschaftsspiele, einen geregelten Spielbetrieb mit Tabellen und Meisterschaften gab es vor dem Zweiten Weltkrieg nicht. 1932 wurde ein Frauenteam aufgebaut.

Als die alten Sportvereine nach Ende des Zweiten Weltkriegs von der französischen Militärregierung wieder zugelassen wurden, entstand wieder eine Hockeyabteilung im LFV. Doch zwischen den Fußballern und der Hockeyabteilung lief es nicht rund, die Hockeyspieler fühlten sich benachteiligt. Also machten sie sich selbstständig. Im Café Vieser wurde am 31. März 1950 der Hockey-Club als eigener Verein mit den Clubfarben Orange-Schwarz gegründet. In diesem Jahr lief erstmals das Schwarzwald-Hockey-Turnier auf der Klostermatte, das seit 1953 Pfingstturnier heißt. Die Veranstaltung wurde in sportlicher und finanzieller Hinsicht zu einer zentralen Säule im Verein. Acht Tage nach der Gründungsversammlung lief das erste offizielle Spiel des HCL in Bad Dürkheim.

Internationales Turnier an Pfingsten entwickelt eineenorme Strahlkraft

Der Verein nahm in den Jahrzehnten danach eine starke Rolle in der Region ein, südbadische und badische Meisterschaften – sowohl auf dem Feld als auch in der Halle – zeigen dies. Jugendmannschaften, Frauen- und Männerteams spielten in den Landesverbänden und um deutsche Meisterschaften mit. Das Lahrer Männerteam trat in den 1980er-Jahren in der Regionalliga an und verpasste den Aufstieg in die 2. Bundesliga nur knapp. Auch das Frauenteam war ein Jahr lang Regionalligist.

Das Internationale Pfingshockeyturnier entwickelte eine enorme Strahlkraft. Es wurde zu einem wichtigen Vorbereitungsturnier auf die Feldsaison für viele Bundesligateams und Erstligisten aus dem Ausland. Höhepunkte waren die Auftritte der Männer-Nationalteams aus Kanada und Italien sowie der südafrikanischen Juniorennationalmannschaft. Mittlerweile haben sich die Erwartungen der Gästeteams an das Turnier verändert: weg vom sportlichen Wettbewerb, hin zum spaßbetonten Event.

Eine Zäsur in der Vereinsentwicklung datiert auf das Jahr 1986. Der HCL zog damals vom ursprünglichen Sportplatz, auch „kleiner Exe“ genannt, auf das neue Kunstspielfeld, das einige hundert Meter entfernt liegt, um. Bei dessen großer Einweihung am 25. Juni trafen die Nationalteams Deutschlands und der Sowjetunion aufeinander. Die deutschen Männer siegten mit 5:4.

Schwerpunkt der Vereinsarbeit ist und bleibt die Jugendarbeit. Der Fokus liegt auf Kooperationen, insbesondere mit Grundschulen und Kindertagesstätten. Als Aushängeschild und Vorbild für die Jugend, stellvertretend für eine ganze Reihe von erfolgreichen Spielern und Spielerinnen, die es aus dem HCL in höhere Ligen geschafft haben, ist Christian Stengler zu nennen, der in den 1980er-Jahren zahlreiche Jugend- und Juniorenländerspiele bestritt und noch als Spieler des HCL seine ersten Spiele als A-Nationalspieler (insgesamt 104) machte, ehe er zum Harvestehuder THC nach Hamburg wechselte.

Die Sportler kehren schon bald an ihre einstige Wirkungsstätte zurück

In der Geschichte des HCL wird demnächst ein neues Kapitel aufgeschlagen. Große Hoffnungen setzt der Verein in die aufwendige und attraktive Neugestaltung der Sportanlagen am Unteren Dammen. So wird der HCL bald wieder an die Stelle zurückkehren, wo er früher trainiert und gespielt hatte: auf den „kleinen Exe“. Der neue Kunstrasenplatz und das daneben liegende Kleinspielfeld, ebenso die Sport-Kita, bieten eine ausgezeichnete Perspektive. Zudem besteht Einigkeit in Vorstand und Verein, dass ein Zusammenschluss mit dem in unmittelbarer Nachbarschaft wirkenden Tennis-Club Lahr große Vorteile bringt. Die Fusion zum neuen Club gilt als sicher. Er wird HTC oder THC heißen. An dieser Frage werde, so HCL-Vorsitzender Bernd Dahlinger, die Bündelung der Kräfte nicht scheitern.

Die Feierlichkeiten

Aus Anlass des Jubiläums läuft am Samstag, 29. März, auf dem Hockeyplatz ein Clubtag. Ab 14 Uhr sind die Spiele der U6/U8 gegen Offenburg geplant, um 14.45 Uhr das Spiel der U10 gegen Offenburg auf einem Kleinfeld, das Eltern-Kind-Spiel findet auf einem zweitem Kleinfeld statt. Um 15.30 Uhr folgen Empfang und Ehrung, um 17 Uhr dann ein Freundschaftsspiel des Männerteams gegen die TSG Bruchsal.