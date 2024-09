Verein feiert 125. Geburtstag: Das plant der Schwarzwaldverein Hausach für sein Fest und für die Zukunft

1 „Beim Laufen kommt man viel besser zusammen“, erklärt der Vorsitzende die Faszination für den Schwarzwaldverein. Foto: Verein

Wer „Wandern“ sagt, denkt hier in der Region automatisch an die Schwarzwaldvereine. Doch sie bieten mehr als das – und das seit vielen Jahren. Die Hausacher Ortsgruppe feiert nun ihr 125-jähriges Bestehen und hat für die Zukunft jede Menge Ideen.









Der Verein selbst wird zwar bereits 125 Jahre alt, sein Vorsitzender ist aber noch recht neu: Paul Faist ist erst seit etwas mehr als einem Jahr im Amt und erst seit zwei Jahren Mitglied im Hausacher Schwarzwaldverein. „Ich bin auf dem Weihnachtsmarkt in Hausach angesprochen worden, ob ich bereit wäre, den Vorstand zu unterstützen. Nach vier Monaten habe ich den Vorsitze übernommen“, erinnert sich Faist. Ganz unbekannt war ihm die Arbeit in einem Schwarzwaldverein nicht, schließlich war er vorher Mitglied im Schapbacher Ortsverein. Er weiß, was die Faszination Schwarzwaldverein ausmacht: „Im Laufen, in der Bewegung kommt man viel besser zusammen. Und gleichzeitig lernt man die schöne Landschaft kennen“, fasst er zusammen. „Man kann stundenlang unterwegs sein ohne zu reden, aber man kann sich auch unterhalten.“