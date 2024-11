Energiewende in Gütenbach Photovoltaik-Anlage auf dem Schuldach geplant

Der Gütenbacher Gemeinderat diskutierte über die Verpachtung an den Energiewendeverein in Furtwangen zur Installation einer Photovoltaik-Anlage. Allerdings änderte er den Entwurf, so dass der Verein erst noch dem neuen Vertrag zustimmen muss.