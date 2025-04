Die Stadtkapelle Hechingen hat bei ihrer jüngsten Hauptversammlung im vereinseigenen Probenlokal auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. In besonders positiver Erinnerung blieb der 1. Vorsitzenden Ulrike Stoll-Dyma das traditionelle Jahreskonzert.

Ausblick auf Auftritte

Anschließend wurde noch ein kurzer Ausblick auf anstehende Auftritte und Aktionen im laufenden Vereinsjahr gegeben, darunter das geplante Open-Air-Konzert am 28. Juni vor der Villa Eugenia und die Teilnahme am Kritikspiel des Blasmusikverbandes in Rangendingen im Juli.

Nachwuchs im Fokus

Katja Kohler gab einen Einblick in die Statistik des Vereins. Besonders die Jugendarbeit steht dabei im Fokus. Die Jugend sei die Zukunft des Vereins, weshalb es sich immer lohne, in sie zu investieren. Das Projekt „Bläserklasse“ in Kooperation mit der Jugendmusikschule Hechingen und der Grundschule Hechingen trug in den vergangenen beiden Jahren erste Früchte.

Und auch in Kooperation mit den umliegenden Musikvereinen Stetten, Boll, Schlatt und Jungingen stellt man in Sachen Jugendkapelle neue Weichen. In zwei gemeinsam neu formierten Jugendkapellen musizieren ab sofort 50 Jungmusiker unter der Leitung von Sebastian Schorr.

Überblick über Proben

Der durchweg positive Bericht der Jugendleiterin Lisa-Marie Scheible gab einen Überblick über die Probenarbeit, Auftritte und gemeinschaftlichen Aktivitäten der Jungmusiker. Dirigent Michael Koch konzentrierte sich in seinem Bericht auf das stetige Vorankommen des großen Blasorchesters und gab einen Ausblick auf anstehende musikalische Projekte und Ziele.

Michael Hegele überbrachte in seiner Funktion als erster stellvertretender Bürgermeister Grußworte der Stadt Hechingen, auch Vertreter des Blasmusikkreisverbandes fanden sich unter den Gästen.

Wahlen bestätigen Vorstand

Es folgten Teilwahlen für den Vorstand. In ihren Vorstandsämtern bestätigt wurden die 1. Vorsitzenden Katja Kohler und Ulrike Stoll-Dyma, die Beisitzerin Melanie Fecker (passiv) sowie die Kassenprüfer Ronny Stengel und Matthias Fecker. Neu ins Amt gewählt wurden Jana Kohler (Kassier), Hanna Huber und Daniel Dieners (Beisitze aktiv).

Zahlreiche Ehrungen

Zuletzt ehrte Karl Edelmann als Vorsitzender des Blasmusikverbandes verdiente Musikerinnen und Musiker. Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft im Blasmusikverband: Leni Brecht, für 20 Jahre Mario Rose und David Kohler, für 30 Jahre Patrick Stockmaier und Manuel Brauer, für 40 Jahre Christian Dieners (Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 40-jährige aktive Tätigkeit) sowie für 50 Jahre Wolfgang Schneider (Ehrennadel in Platin und Urkunde für 50-jährige aktive Tätigkeit).

Die vereinsinterne Ehrennadel für 15 Jahre Stadtkapelle Hechingen erhielten Jana Kohler, Cara Dillmann und Benedikt Neth, für 25 Jahre Stadtkapelle Hechingen Lea Mayer, Anne Mayer und Mary-Beth Restle und für 35 Jahre Stadtkapelle Hechingen Klaus Jetter, Gerhard Hahn, Martina Maas, Martin Löffler.