Verein blickt in die Zukunft: TV Lahr peilt bei Mitgliedern neue Rekordmarke an

Die Sportler sprachen auf der Hauptversammlung übers Vereinsleben sowie den Wettkampf-, Freizeit- und Gesundheitssport. Dabei gab es auch zahlreiche Ehrungen.

Auf ein aktives Jahr blickten die Mitglieder des Turnvereins Lahr am vergangenen Freitag im Turnerheim des TV Dinglingen zurück. Jürgen Kattinger, Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes, skizzierte dabei den Verein samt solider Finanzen sowie konstanter Zahl von 1650 Mitgliedern. Diesen wurde wiederum ein breites Spektrum an Wettkampfsport, Freizeit- und Gesundheitssport angeboten. Auch die Jugend kommt im Traditionsverein von 1846 nicht zu kurz, wie vor Ort zu hören war.

Die Ausgangslage: Kattinger stellte das Vereinsleben im TV Lahr in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Von soliden Finanzen war die Rede. Zufrieden zeigte sich die Vereinsspitze mit der Zahl der Mitglieder von 1650, von der die Aktiven alleine knapp 1450 Mitglieder ausmachten. „Wir peilen bis zum Jahresende die Marke von 1700 Mitgliedern an“, so Kattingers Vorsatz.

Unsere Empfehlung für Sie Mehr als 500 Turnerinnen dabei TV Lahr feiert bei den Gaueinzelwettkämpfen viele Erfolge Für die Gaueinzelwettkämpfe waren mehr als 500 Athletinnen nach Lahr gekommen. Der Gastgeber-Verein räumte einige Titel ab.

Auch die Zahl der insgesamt knapp 7000 Übungs- und Trainerstunden im TV Lahr beeindruckte. Nicht zu vermeiden sei die Anhebung der Vereinsbeiträge gewesen, wie Kattinger auf der Hauptversammlung sagte. Diese ist für 2026 bereits beschlossen. Nicht zu realisieren sei die Schaffung einer Turn-Talent-Schule gewesen wie diese sich das neue Sportkonzept des DTB vorstellt. Dafür gebe es in Lahr nicht die nötige Zahl von Gymnastinnen, Trainerinnen und Hallenstunden.

Der Rückblick: Die Wettkampfsportarten zeigten vom Basketball über die Rhythmische Sportgymnastik bis zum Volleyball, was der TV Lahr in seinen zehn Wettkampfabteilungen anbietet. Nicht minder aktiv war der Freizeit- und Gesundheitssport, dem sich die Ausführungen der Jugend anschlossen.

Umfangreich waren die Finanzen, die Stefan Ehinger vorstellte. Demnach blieb nach Abzug der Kosten für die zehn Abteilungen ein Plus von rund 10 000 Euro in der Vereinskasse. Einstimmig angenommen wurde bei der Sitzung der Haushaltsplan für das Jahr 2026, der rund 250 000 Euro ausmacht und bei dem mit einem Überschuss von rund 18 000 Euro gerechnet wird.

Der Ausblick: Bereits im April will der Verein einen weiteren Ehrennachmittag anbieten. Zu diesem sollen die Mitglieder, die 50 Jahren oder länger dabei sind, eingeladen werden. Ihnen soll damit auch für die Vereinstreue gedankt werden, wie bei der Hauptversammlung zu hören war. Neue Projekte der Kooperation mit anderen Lahrer Vereinen, so etwa mit dem Schwarzwaldverein Lahr und dem TC Lahr, will der TV in diesem sowie in den kommenden Jahren umsetzen.

Weitere Initiativen haben die einzelnen Abteilungen vor, darüber soll dann aktuell informiert werden.

Mehrere Ehrungen auf der Hauptversammlung

Auf der Sitzung wurden auch mehrere Ehrungen vorgenommen. Die Ehrenmitgliedschaft für 40 Jahre und das Erreichen des 75. Lebensjahres erhielten Marianne Baitsch, Rüdiger Dold, Ruth Hahn, Heinrich Hamm und Ellen Schreiber. Die goldene Ehrennadel für 40 Jahre im Verein ging an Cornelia Lauer. Eine silberne Ehrennadel für 25 Jahre erhielten Christel Barho, Renate Brucker, Lioba Bühler, Eva Labusga, Roselore Merkler, Petra Riethmüller, Hannelore Pfütze, Lion Hogenmüller, Manuel Rothmann und Tanja Wilhelm. Für 15 Jahre gab es die Ehrennadel in Bronze für Karina Bach, Anastassia Cybin, Saskia Jolk, Xenia Kindsvater, Adrian König, Luise Korn, Dorothea Roese und Hanne Seuve. Über eine Ehrennadel in Gold für besondere Verdienste freuten sich Silvi Bilger-Zehnle, Rainer Göhringer, Heinrich Hamm, Astrid Heitzmann, Jürgen Kattinger, Marianne Kuhn, Andreas May, Berti Schulz, Anna Seel und Hans Weber.