Verein blickt in die Zukunft: TV Lahr peilt bei Mitgliedern neue Rekordmarke an

Die Sportler sprachen auf der Hauptversammlung übers Vereinsleben sowie den Wettkampf-, Freizeit- und Gesundheitssport. Dabei gab es auch zahlreiche Ehrungen.
Auf ein aktives Jahr blickten die Mitglieder des Turnvereins Lahr am vergangenen Freitag im Turnerheim des TV Dinglingen zurück. Jürgen Kattinger, Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes, skizzierte dabei den Verein samt solider Finanzen sowie konstanter Zahl von 1650 Mitgliedern. Diesen wurde wiederum ein breites Spektrum an Wettkampfsport, Freizeit- und Gesundheitssport angeboten. Auch die Jugend kommt im Traditionsverein von 1846 nicht zu kurz, wie vor Ort zu hören war.