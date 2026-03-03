Verein blickt auf 2025 zurück: Mahlberger Musiker freuen sich über wachsende Mitgliederzahlen

Mit einer stetig wachsenden Zahl an Mitgliedern kann das Mahlberger Orchester optimistisch in die Zukunft blicken. In diesem Jahr will man an diesem Trend anknüpfen.
Daniela Weber, Vorstand Musik, erinnerte an zahlreiche öffentliche Veranstaltungen, die im vergangenen Jahr erfolgreich gestaltet wurden. Auch für die Zukunft ist der Verein bestens aufgestellt: Das Frühjahrskonzert im März ist bereits intensiv vorbereitet und verspricht mit einer Sängerin an Bord ein attraktives und ausgefallenes Programm.