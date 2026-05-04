Verein aus Weil am Rhein: Mit Hilfe die Selbsthilfe voranbringen

Der Verein F.A.S.S. Togo ermöglicht Waisenkindern in dem westafrikanischen Land den Schulbesuch, dafür hat er zum afrikanischen Benefizessen in Weil am Rhein eingeladen.
Verführerisch duftete es am Sonntagmittag im katholischen Gemeindehaus Haltingen. Die Vorsitzende Monique Tschöpe und eine Hand voll Vereinsmitglieder hatten vielfältige togolesische Speisen gekocht: Knusprige Hähnchenkeule mit Reis, Couscous, frittierten Süßkartoffeln und Kochbananen, weniger süß als hier bekannte Bananen schmeckten. Dazu Erdnuss-Soße, eine leuchtend rote, würzige Gemüsesoße und zwei Desserts.