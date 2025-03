Die Bauernkapelle Böffingen ist mit einem Konzert in der Böffinger Kirche ins Jubiläumsjahr gestartet. Viele weitere Auftritte sollen folgen.

Mit einem festlichen Konzert in der gut besuchten Kirche von Böffingen läutete die Bauernkapelle Böffingen ihr 75. Jubiläumsjahr ein. Darüber berichtet die Bauernkapelle in einer Pressemitteilung.

Das Konzert bildete den Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen, die im Laufe des Jahres stattfinden werden, darunter das „ UffBRASS(t) Vol. 4“ mit den Gruppen „die Dorfmusik“ und „5er Belch“ in Dietersweiler, ein großes Jubiläumswochenende Ende Juni sowie die Kirbe im Oktober in Böffingen und ein Jahreskonzert in Oberiflingen.

Die musikalischen Darbietungen in der Böffinger Kirche umfassten eine Vielzahl von Stücken aus unterschiedlichen Genres, darunter Klassiker wie „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, „The Book of Love“, „Eventide Fall“ und „Sinfonia per un Addio“.

Zum Innehalten angeregt

Besonders hervorzuheben ist der Beitrag von Stefanie Helbling, der Pfarrerin der Kirche, die christliche Impulse zu „The Book of Love“ gab und die Zuhörer zum Innehalten und Beten anregte.

Das Konzert endete mit einer Zugabe: Die Kapelle präsentierte das Lied „Ein Leben lang“ der „Fäaschtbänkler“, bei dem die Musiker nicht nur spielten, sondern auch sangen. Das Publikum belohnte die Darbietung mit großem Applaus.

Im Anschluss an das Konzert fand ein geselliger Umtrunk statt. Die Erlöse des Abends werden laut der Mitteilung teilweise an die evangelische Verbundkirchengemeinde Glatten gespendet.