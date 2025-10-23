Verein aus Bräunlingen: Erfindung soll Katastrophenhilfe revolutionieren

„Nit quatsche, mache“ aus Bräunlingen ist häufig im Hilfseinsatz. Die Erfahrungen fließen nun in ein ehrgeiziges Projekt. Die Mitglieder tüfteln an einem Spezialfahrzeug.
Ein Jahr voller Herausforderungen liegt hinter ihnen: Die ehrenamtliche Hilfsorganisation „Nit quatsche, mache“ aus Bräunlingen hat im Jahr 2024 mehr als 30 Einsätze gemeistert – von akuter Hochwasserhilfe in Deutschland bis hin zu einem Großprojekt in der Ukraine. Besonders eindrücklich war der Einsatz im Saarland. Nach einem Dammbruch rückten die Helfer mit ihren Pumpen aus und verhinderten, dass zwei Häuser endgültig in den Fluten versanken.