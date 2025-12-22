Verein aus Albstadt: So lief das Jubiläumsjahr im Theaterverein Heilig-Kreuz

Der Theaterverein Heilig-Kreuz hat bei seiner Weihnachtsfeier zahlreiche Mitglieder geehrt. Das Jubiläumsstück „Italienische Zustände“ kommt nochmal zur Aufführung.
Der Theaterverein Heilig-Kreuz hat jüngst seine Mitglieder zur Weihnachtsfeier eingeladen. Vorsitzender Justin Stannage hielt einen kurzen Rückblick auf das doch sehr ereignisreiche Jahr: Begonnen hatte das Jubiläumsjahr Mitte Januar mit der Aufführung des Stücks „Immer diese Putzfrau“ in der Festhalle in Margrethausen. Im März folgte dann die Jahreshauptversammlung bei der einige Ämter neu besetzt worden sind. Ende Juni war es dann so weit: 60 Jahre Theaterverein Heilig-Kreuz wurden ausgiebig gefeiert: Geri, der Klostertaler, spielte in der Festhalle in Margrethausen auf. Es war der heißeste Tag des Jahres, aber Geri heizte den Besuchern noch deutlich mehr ein; der Klösterle-Verein übernahm die Bewirtung.