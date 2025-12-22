Verein aus Albstadt: So lief das Jubiläumsjahr im Theaterverein Heilig-Kreuz

Der Theaterverein Heilig-Kreuz hat bei seiner Weihnachtsfeier zahlreiche Mitglieder geehrt. Das Jubiläumsstück „Italienische Zustände“ kommt nochmal zur Aufführung.

Der Theaterverein Heilig-Kreuz hat jüngst seine Mitglieder zur Weihnachtsfeier eingeladen. Vorsitzender Justin Stannage hielt einen kurzen Rückblick auf das doch sehr ereignisreiche Jahr: Begonnen hatte das Jubiläumsjahr Mitte Januar mit der Aufführung des Stücks „Immer diese Putzfrau“ in der Festhalle in Margrethausen. Im März folgte dann die Jahreshauptversammlung bei der einige Ämter neu besetzt worden sind. Ende Juni war es dann so weit: 60 Jahre Theaterverein Heilig-Kreuz wurden ausgiebig gefeiert: Geri, der Klostertaler, spielte in der Festhalle in Margrethausen auf. Es war der heißeste Tag des Jahres, aber Geri heizte den Besuchern noch deutlich mehr ein; der Klösterle-Verein übernahm die Bewirtung.

Weiter ging das Jubiläumsjahr mit einem Stand auf dem Stadtfest zu 50 Jahre Albstadt. Dort wurde erneut zusammen mit dem Klösterle-Verein agiert. Mittlerweile hat sich das Verhältnis beider Vereine zu einer echten Freundschaft entwickelt. Im Herbst kam dann das Jubiläumsstück „Italienische Zustände“ neunmal an unterschiedlichen Orten zur Aufführung. Eine weitere Aufführung dieses Stücks wird es am 24. Januar in der Festhalle Margrethausen geben.

Nach dem Rückblick folgte das Theaterstück „Träumerle im Märchenwald“, welches fast ausschließlich der Nachwuchs des Vereins auf die Bühne gebracht hat. Die Leitung dieses Stücks oblag Simone Beisel. Unterstützung bekam Sie bei der Technik von Marcel Mehrle.

Ein gemeinsames Essen durfte an diesem Abend nicht fehlen. Noch während des Essens startete der Losverkauf für die jährliche Tombola mit vielen Preisen.

Nach einer besinnlichen Weihnachtsgeschichte kamen dann auch St. Nikolaus und Knecht Ruprecht. Für die Kinder hatten die beiden eine schöne Geschichte über eine selbstgefaltete Kerze dabei.

Erlös aus Tombola geht an krebskranke Kinder

Justin Stannage übergab dem Nikolaus den Reinerlös der Tombola in Höhe von 1125 Euro. Der Nikolaus wird dieses Geld dem Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen überbringen.

Es war eine große Ehre für den ersten Vorsitzenden Justin Stannage und ebenso für den zweiten Vorsitzenden Marcel Mehrle Gerlinde Marschall für 50 Jahre Mitgliedschaft im Theaterverein zu ehren. Als Souffleuse, Kassenprüferin und Näherin war Sie jahrzehntelang auf und hinter der Bühne tätig. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Frieder Staiger und Stefan Joneitis geehrt. Für zehn Jahre Zugehörigkeit wurden Klaus Thurik, Fabian Räffle, Sascha Hirschenauer, Thomas Vogt, Sandra Vogt und Ann-Kathrin Vogt gewürdigt.

Den Reinerlös aus der Spielzeit Herbst 2025 mit dem Stück „Italienische Zustände“ wurde an die Seelsorgeeinheit Ebingen-Lautlingen-Margrethausen, in Vertretung an Markus Beisel, stellvertretender Vorsitzender im Kirchengemeinderat Heilig-Kreuz, in Höhe von 1522,31 Euro übergeben.