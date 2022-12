Will Schramberg immer nur das Beste für Lauterbach?

2 Ein Geschenk aus der Nachbarschaft überbrachte Dorothee Eisenlohr an Jürgen Leichtle Foto: Dold

Die Lauterbacher und Sulzbacher sind gespannt auf ihren neuen Bürgermeister Jürgen Leichtle. Warme Worte gab es bei seiner Vereidigung jedenfalls zuhauf.















Lauterbach - Den Auftakt übernahm einmal mehr Bürgermeister-Stellvertreter Rolf Buchholz, der die Besucher begrüßte. Was ihm noch nicht so leicht über die Lippen kam: "Begrüßen möchte ich auch Altbürgermeister Norbert Swoboda", sagte er lachend.

Lauterbacher erwarten Lösungen

Leichtle sei am 25. September mit einem beeindruckenden Ergebnis von 68 Prozent der Stimmen gewählt worden, blickte Buchholz zurück. Dabei habe er es verstanden, die Lauterbacher von seinen Qualitäten und Vorzügen zu überzeugen. "Gewaltige Aufgaben und Pflichten warten", sagte er und verwies auf die Sanierungen von Wittum und Pfarrer-Sieger-Straße, die Wasserversorgung Sulzbach und Fohrenbühl sowie die Rathaussanierung. "Die Lauterbacher erwarten Lösungen, neue Ideen sind gefragt", sagte er an die Adresse Leichtles.

Außerdem: Er hoffe, dass der neue Bürgermeister mittelfristig in Lauterbach ansässig werde. Bislang wohnt er noch in Rottweil. "Gehen Sie auf die Leute zu und schenken Sie ihnen Gehör", gab Buchholz Leichtle mit auf den Weg.

Aufwachsen zwischen Wiese und Wald

Rektorin Sandra Winterhalter betonte, Lauterbach sei lebens- und liebenswert. Sie verwies auf Dorffest, Weihnachtsmarkt und Fasnet. Hier zeige sich der große Zusammenhalt und viel Kreativität. "Das kann Geld nicht kaufen", sagte sie angesichts der chronisch klammen Gemeindekasse. Kinder könnten zwischen Wiese und Wald behütet aufwachsen, sagte die Rektorin, weshalb eine Naturparkschule nur logisch sei. Sie wünschte sich eine offene und wertschätzende Zusammenarbeit mit dem neuen Bürgermeister. Sie übergab ein Kunstwerk, an dem alle 94 Kinder der Grundschule beteiligt waren.

Hauptamtsleiter Andreas Kaupp sagte, dass im Rathaus alle froh gewesen seien, dass es bei einem Wahlgang blieb und das Ergebnis deutlich war. "Ein neuer Chef bedeutet eine Umstellung nach 24 Jahren", sagte Kaupp. Auf Leichtle werde viel Neues einprasseln, die Aufgabe werde ihn fachlich fordern. Es gebe aber viele erfahrene Mitarbeiter im Rathaus, die mit Rat und Tat zur Seite stehen könnten.

Vom krähenden Hahn bis zur Wasserversorgung

Dorothee Eisenlohr, Oberbürgermeisterin von Schramberg, sprach für die Verwaltungsgemeinschaft und somit auch im Namen der "beiden Michaels", wie sie sagte: Michael Lehrer aus Aichhalden und den wieder genesenen Michael Moosmann aus Hardt. Ein Dorfbürgermeister müsse sich vom krähenden Hahn bis zur Wasserversorgung um alles kümmern – und bekomme zu hören, dass er nur im Rathaus herumhocke. "So schlimm ist es aber nicht immer", schränkte sie ein. "Ihr Vorgänger sieht auch nach 24 Jahren im Amt noch sehr fit aus", sagte Eisenlohr.

Die fröhlichen Frotzeleien zwischen Lauterbachern und Schrambergern seien ihr bewusst, daher versicherte sie: "Schramberg hat immer nur beste Absichten für Lauterbach gehabt", sagte sie, was eine raunende bis schmunzelnde Reaktion im Publikum auslöste. Eisenlohr verwies auf die Zusammenarbeit bei den Themen Integration, Abwasser, Flächennutzungsplan oder Tafel.

Mehr Aufgaben und leerere Kassen

Peter Schumacher, Bürgermeister von Dunningen, sprach als stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands Rottweil des Gemeindetags. Die Gemeinde könne sich nicht auf Erreichtem ausruhen. Zudem seien die Erwartungen an Bürgermeister gestiegen.

Hinzu kommen würden immer mehr Aufgaben für die Kommunen von EU, Bund und Ländern bei gleichzeitig immer leerer werdender Kassen. "Kommunalpolitik hat großes Gewicht. Sie ist unmittelbar sicht- und spürbar", sagte Schumacher. Jeder Bürger merke schnell, wo die Prioritäten gesetzt würden. An die Lauterbacher gerichtet, empfahl er: "Geben Sie auf den Schultes acht. Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie einen guten Bürgermeister haben", meinte er.

Vereine als Kitt der Gesellschaft

Landrat Wolf-Rüdiger Michel sagte: "Ein Bürgermeister ist zum kommunalpolitischen Erfolg verdammt". Leichtle sei aber geschult in Sachen Verwaltung von seiner Tätigkeit als ehrenamtlicher Bürgermeister von Zimmern unter der Burg sowie als Projektentwickler. "Sie beginnen in Lauterbach nicht beim Nullpunkt", sagte Michel. Es sei viel erreicht worden, aber eine Kommune sei nie fertig. Die 53 Vereine fungierten als sozialer Kitt in der Gesellschaft.

Welches ist die schönste Gemeinde?

Landtagsabgeordneter Daniel Karrais stellte klar: "So ein Amt bringt Ehre, aber auch viel Geschäft". Es gebe 1101 Gemeinden in Baden-Württemberg. Die 21 schönsten seien im Landkreis Rottweil: Das erklärt Karrais beharrlich bei den Kollegen im Landtag. Welche Gemeinde von den 21 die schönste sei, ließ er hingegen offen. Er verwies mit einem Beispiel darauf, wie lange Amtszeiten als Bürgermeister gehen könnten: "Als Norbert Swoboda gewählt wurde, war ich gerade einmal acht Jahre alt".