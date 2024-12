Vereidigung des US-Präsidenten: Trump hat Xi zu Amtseinführung im Januar eingeladen

1 Donald Trump hat für seine große Vereidigung als Präsident im Januar einen besonderen Gast im Sinn. (Archivbild) Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Am 20. Januar steht die feierliche Vereidigung von Donald Trump als US-Präsident an. Der Republikaner hat dabei einen besonderen Gast im Sinn.









Washington - Der Republikaner Donald Trump hat Chinas Staatschef Xi Jinping zu seiner Vereidigung als US-Präsident im Januar eingeladen. Das kündigte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News an und bestätigte damit entsprechende Berichte mehrerer US-Medien. "Dies ist ein Beispiel dafür, wie Präsident Trump einen offenen Dialog mit Anführern von Ländern führt, die nicht nur unsere Verbündeten sind, sondern auch unsere Gegner und Konkurrenten", sagte Leavitt zur Begründung. Auf Nachfrage ließ sie offen, ob Xi die Einladung angenommen hat und tatsächlich plant, zu der Zeremonie am 20. Januar in die US-Hauptstadt Washington zu reisen.