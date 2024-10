Verdolung wird saniert: Zinkenstraße in Hechingen-Stetten bald halbseitig gesperrt

Tausalze haben der Reichenbach-Verdolung in Stetten zugesetzt. Das Bauwerk wird nun saniert – mit Folgen für die Verkehrsteilnehmer.

Der Zustand der Verdolung des Reichenbachs im Bereich der Zinkenstraße war jüngst Thema im Stettener Ortschaftsrat. Michael Werner aus dem Technischen Rathaus und Ralf Lübke vom Ingenieurbüro tragwerkeplus aus Reutlingen, berichteten, dass die Reichenbach-Verdolung im Jahre 1976 gebaut wurde. In diesem Frühjahr sei diese auf den Prüfstand gestellt worden, wobei erhebliche Mängel festgestellt werden konnten. Insbesondere hätten Tausalze erhebliche Schäden an dem Bauwerk verursacht.

Die Folge: Wegen der Schäden muss die Zinkenstraße über der Verdolung zeitnah halbseitig gesperrt und die Nutzlast reduziert werden. Im kommenden Jahr sollen dann die Gewerke ausgeschrieben werden, die in verschiedene Bauabschnitte eingeteilt werden. Diese erstrecken sich über die kommenden Jahre. Ein Hindernis: Wegen des Baches kann nur während der Schonzeiten für Fische gearbeitet werden. Für das Bauwerk und die erforderliche Instandsetzungsmaßnahme ist Elisabeth Oesterle von der Stadtverwaltung zuständig.

Bauplätze werden in der nächsten Sitzung vergeben

Der Ortschaftsrat folgte dem Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung einstimmig. Heißt: Der Zustandsbericht der Reichbach-Verdolung wird zur Kenntnis genommen; das Ingenieurbüro tragwerkeplus, wird mit den Ingenieurleistungen beauftragt und das Ingenieurbüro pirker & pfeiffer aus Münsingen wird mit der Planung der Verkehrsanlagen beauftragt.

Neben der Reichenbach-Verdolung ging es in der jüngsten Sitzung auch um die drei Bauplätzen im Baugebiet Erlenstraße II. Diese werden laut Ortsvorsteher Otto Pflumm voraussichtlich in der nächsten Sitzung des Ortschaftsrats öffentlich vergeben.

Neujahrsbürgertreff am 10. Januar

Pflumm gab zudem den Termin für den Neujahrsbürgertreff am 10. Januar 2025 bekannt. Aber: Sollte die Turn- und Festhalle an diesem Tag aufgrund von starkem Wind oder Schneefall nicht genutzt werden können, so falle der Bürgertreff ersatzlos aus.

Der Ortsvorsteher gab weitere Termine bekannt: Am Sonntag, 17. November, ab 10 Uhr findet die Gedenkfeier zum Volkstrauertag vor dem Ehrenmal bei der Klosterkirche statt und am Samstag, 7. Dezember, erhält der Ortschaftsrat Besuch aus der Schweiz (Stetten Aargau).