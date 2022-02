1 im Testspiel gegen die Stuttgarter Kickers hat sich der FC Holzhausen gut geschlagen und ein verdientes Remis gesichert. Foto: Wagner

Einen Achtungserfolg hat der FC Holzhausen im Testspiel gegen den Zweiten aus der Oberliga, die Stuttgarter Kickers, errungen. Völlig verdient kam die Mannschaft von Pascal Reinhardt und Emanuele Ingrao gegen den Gast aus der Landeshauptstadt zu einem 1:1 Unentschieden.















FC Holzhausen - SV Stuttgarter Kickers 1:1 (0:1). Die mehr als 300 Zuschauer sahen von Beginn an eine überaus schnelle Partie, in der die Kickers die Anfangsphase deutlich bestimmten. Die ganz klaren Möglichkeiten blieben aber zunächst Mangelware. Gefährlich wurde es nach etwa einer Viertelstunde, durch eine gefühlvolle Flanke, die der gute Max Brendle aber per Kopf zur Ecke bereinigte.

So war die Führung der Blauen auch eher ein überflüssiges Zufallsprodukt. Einen ungenauer Rückpass erliefen die Stuttgarter, die Kugel kam nachdem die Situation wieder bereinigt hätte werden können erneut zu Kevin Dicklhuber, der flach zur Führung einschoss.

Respekt vor großen Namen

Holzhausen hatte bis zum Gegentor wenige Nadelstiche gesetzt, die aber oft mit zu viel Respekt vor dem prominenten Namen mit Tempoverlust abgebrochen wurden. Nach einer halben Stunde aber kam der Verbandsligist besser in die Begegnung. Einen Abschluss des agilen Fabio Pfeifhoher aufs kurze Eck klärte aber Torhüter Otto und ein Schuss von Pascal Schoch war zu mittig, um für Gefahr zu sorgen.

Eine kleine Rudelbildung kurz vor dem Wechsel – ausgelöst nach einem Disput zwischen Domenico Mosca und Luigi Campagna – zeigte aber wie viel Dampf in der flotten Begegnung war. U19 Bundesliga Schiedsrichter Maurice Rummel beruhigte aber die Situation wieder.

Pfeifhofer zündet Turbo

Der zweite Abschnitt begann unter ganz anderen Vorzeichen, nun standen die Kickers ziemlich tief und die Hausherren rannten mit flotten Kombinationen an. So hätte Pascal Schoch nach einer tollen Ball-Stafette eigentlich schon den Ausgleich verdient gehabt, Keeper Maximilian Otto wehrte aber ab. Als jedoch wenig später Fabio Pfeifhofer den Turbo einschaltete und seinen beherzten Spurt mit einem Strich hoch ins Stuttgarter Tor abschloss, kannte der Jubel keine Grenzen. In der Folge hatte die Ingrao/Reinhardt Elf einige Chancen, den Führungstreffer zu erzielen, ehe Mitte der zweiten Hälfte die Kickers wieder etwas mehr Zugriff bekamen. So strich ein Hammer des dynamischen Ruben Reisig nur denkbar knapp am linken Dreieck vorbei ins Toraus. Nachdem in den Schlussminuten die Kickers nochmals alles versuchte, auf der Gegenseite Fabio Pfeifhofer noch am Kickers Keeper scheiterte pfiff Schiri Rummel die kurzweilige Partie nach sieben Minuten Nachspielzeit ab.

Statistik:

Tore: 0:1 (23.) Kevin Dickelhuber, 1:1 (54.) Fabio Pfeifhofer

Schiedsrichter: Maurice Rummel Assistenten: Jonas Toranzo, Patrik Luhasz

Zuschauer: 300

Trainerstimmen:

Pascal Reinhardt (FC Holzhausen): "Wir spielten die ersten 25 Minuten zu vorsichtig und trauten uns nicht viel zu, dazu kriegen wir nach gleich zwei unnötigen Fehlpässen ein überflüssiges Gegentor. Im zweiten Abschnitt haben wir aber sehr gut dagegen gehalten und vor allem das Umschaltspiel hat klasse geklappt. Das Remis ist verdient, eine klare Steigerung gegenüber den Spielen gegen Tübingen und Rottenburg."

Emanuele Ingrao (FC Holzhausen): "Heute haben wir zwei Gesichter unseres Teams gesehen. Zuerst etwas ängstlich und nachdem wir umgestellt hatten, haben wir mit dem Ball und fußballerisch ansprechend nach Lösungen gesucht und oft auch gefunden. Wir haben auch gezeigt, dass das Pressing von uns auch gegen sehr gute Mannschaften klappt."

Mustafa Ünal (SV Stuttgarter Kickers): "Die ersten 25 Minuten waren von uns ganz gut. Nach der Führung kam unser Gegner aber immer besser ins Spiel, das haben sie sehr gut gemacht, während wir wohl auch kräftemäßig abgebaut haben."

Aufstellung:

FC Holzhausen: Kevin Fritz, Luca Pantel (Julian Oberle), Marius Oberle, Kevin Müller (80. Sven Ramic), Domenico Mosca, Pascal Schoch, Fabio Pfeifhofer, Max Brendle (83. Felix Plocher), Marcel Sieber, Oliver Grathwol (88. Marius Helmke), Andrej Schlecht.

SV Stuttgarter Kickers: Maximilian Pfau, Malte Tobias Moos, (63. Nick Rudloff) David Kammerbauer, Luigi Campagna, Kevin Dickelhuber (46. Dennis Zagaria), Konrad Riehle (41. Mohamed Baroudi), Niklas Kolbe Ruben Reisig, Mijo Tunic, David Braig, Paul Polauke (46. Lirim Hoxha).